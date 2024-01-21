إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة يوتيوب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، القناة الرسمية لسموه على منصة " يوتيوب".



وتتيح القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، إمكانية الوصول إلى محتوى مرئي لبرامج وزيارات سمو ولي العهد، بجودة عالية.



واحتوت القناة في انطلاقتها على ملخص حول زيارة العمل التي قام بها سمو ولي العهد وبرفقته سمو الأميرة رجوة الحسين إلى سنغافورة الأسبوع الماضي.



وتالياً رابط القناة الرسمية لسمو ولي العهد على منصة يوتيوب: @alhussein_jo.

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