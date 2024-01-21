Sunday, 21 January 2024 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة يوتيوب

1/21/2024 9:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، القناة الرسمية لسموه على منصة " يوتيوب".


وتتيح القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، إمكانية الوصول إلى محتوى مرئي لبرامج وزيارات سمو ولي العهد، بجودة عالية.


واحتوت القناة في انطلاقتها على ملخص حول زيارة العمل التي قام بها سمو ولي العهد وبرفقته سمو الأميرة رجوة الحسين إلى سنغافورة الأسبوع الماضي.


وتالياً رابط القناة الرسمية لسمو ولي العهد على منصة يوتيوب: @alhussein_jo.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21012024000208011052ID1107748001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث