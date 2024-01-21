تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، و تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول أمطار متوسطة الشدة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية،وفق ادارة الارصاد الجوية .
وقالت الادارة ان الأجواء ستكون الأربعاء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار، وتتناقص الغيوم تدريجيا.
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