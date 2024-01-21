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سبب مفاجئ يؤخر رحلة النصر للصين

1/21/2024 8:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأخرت رحلة النصر السعودي إلى الصين من جل خوض معسكر تدريبي لبضع ساعات، لسبب مفاجئ.


ومن المقرر أن تطير بعثة النصر إلى الصين خلال الساعات المقبلة من أجل خوض جولة تحضيرية استعدادًا للنصف الثاني من الموسم الجاري.
وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أنه كان من المقرر أن تقلع طائرة النصر عند الساعة 11:00 مساء اليوم السبت بتوقيت السعودية، إلا أن الرحلة تأخرت للساعة 02:30 فجرًا.
وأوضحت الصحيفة أن سبب التأخير يرجع إلى "تغيير في جدولة الرحلات الخاصة بمطار الرياض".
وأبلغ مسؤولو النصر اللاعبين بضرورة الحضور داخل صالة الطيران الخاص لمطار الرياض قبل موعد الإقلاع بساعتين.
ويستعد النصر لخوض معسكر تدريبي في الصين، يخوض خلاله مباراتين وديتين ضد شنجهاي الأربعاء المقبل، وتشجيانج يوم 28 يناير/ كانون ثان الجاري.
كان النصر عاد للتدريبات، الإثنين الماضي بعد إجازة طويلة بسبب فترة التوقف الدولي الجارية نظرًا لمشاركة السعودية في كأس آسيا 2023.

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