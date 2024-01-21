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مبابي يصعد بباريس في كأس فرنسا

1/21/2024 8:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز باريس سان جيرمان بسهولة على مضيفه أورليانز بنتيجة 4-1 رد مساء اليوم السبت، ليتأهل لدور ال16 لكأس فرنسا.
يدين بي إس جي بهذا الانتصار لنجمه كيليان مبابي الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و63 من ركلة جزاء.
وصنع كيليان الهدفين الثالث والرابع لزميليه البرتغالي جونسالو راموس وسيني مايولو في الدقيقتين 72 و88، بينما سجل سان روف هدف أورليان الوحيد في الدقيقة 86.
لم يمنح بي إس جي فرصة لمنافسه لالتقاط الأنفاس وهدد مرماه بمحاولات خطيرة منذ البداية أولها بركلة حرة سددها ماركو أسينسيو وأبعدها حارس أورليانز من المقص الأيسر.
وفي الدقيقة 14 ارتقى راندال كولو مواني لركلة ركنية بضربة رأس بجوار القائم الأيسر.
وكسر العملاق الباريسي صمود منافسه سريعا بهدف سجله كيليان مبابي بعد تعاون رائع من الثنائي أسينسيو وكولو مواني.
لم يتعرض كيلور نافاس حارس مرمى بي إس جي سوى لاختبار وحيد في الدقيقة 35 بتسديدة بعيدة المدى أمسكها الحارس الكوستاريكي بثبات.
وفي الدقائق الأخيرة سدد أسينسيو كرة بجوار القائم بينما تصدى حارس أورليانز لتسديدة أخرى من مبابي.
واصل بي إس جي ضغطه الهجومي الكاسح في الشوط الثاني وكان أكثر فاعلية بفضل هدف ثان سجله مبابي من ركلة جزاء.
وعاد كيليان ليسدد بجوار القائم في الدقيقة 71 وبعدها بثوان لعب كرة عرضية قابلها جونسالو راموس برأسه في الشباك مسجلا الثالث.
اطمأن لويس إنريكي للنتيجة ليدفع بعدد من اللاعبين الشباب من على مقاعد البدلاء مثل زاير إيمري وإيثان مبابي وسيني مايولو.
ولكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدف شرفي من ركلة ركنية قابلها سان روف بقدمه على يسار كيلور نافاس، حارس مرمى بي إس جي.
لكن مبابي واصل عزفه المنفرد وأهدى تمريرة متقنة للاعب الشاب مايولو ليسجل هدفا رابعا بلمسة رائعة.
واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع، كاد خلالها كيليان مبابي أن يسجل هدفا خامسا إلا أن حارس المرمى تصدى للكرة بثبات.

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