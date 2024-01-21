ميلان يقتل أودينيزي في الرمق الأخير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خطف ميلان فوزا قاتلا بشق الأنفس من أمام مضيفه أودينيزي، بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بملعب داتشيا ارينا، في إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.سجل أهداف ميلان روبن لوفتوس تشيك (الدقيقة 32)، لوكا يوفيتش (ق 83) ونوا أوكافور (ق 90+3)، فيما أحرز لأودينيزي لازار ساماردزيتش (ق 42) وفلوران توفين (ق 62).بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 45 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب البطولة بفارق 6 نقاط عن المتصدر إنتر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة بالمركز السابع عشر.

ظلت المباراة هادئة طوال ربع ساعة كاملة، وفي الدقيقة 16، حصل جيرو على تمريرة ذهبية من لياو، توغل على إثرها من الناحية اليسرى وأطلق كرة بالمرمى لكن الحارس أوكوي تألق وحولها لركنية.

عاد جيرو بعد دقيقتين ليهدر فرصة محققة للتسجيل، بعد كرة طولية من بعد منتصف الملعب، قابلها المهاجم الفرنسي بلمسة بسيطة وصلت سهلة لأيدي حارس أودينيزي.

وحصل ميلان على ركلة حرة من جهة اليسار خارج المنطقة، سددها ياسين عدلي بتسديدة مباشرة في المرمى، تمكن أوكولي من إبعادها بأطراف أصابعه لركنية جديدة.

في الدقيقة 31، نجح لوفتوس تشيك في وضع ميلان بالمقدمة، بعد كرة مكررة من الجانب الأيسر، حيث مرر ثيو كرة عرضية أرضية تركها لياو تمر من أمامه لتصل إلى لوفتوس الذي قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.

وتوقفت المباراة بالدقيقة 34 نظرا لشكوى متكررة من الحارس ماينان من عنصرية جماهير أودينيزي خلف مرماه، لتتوقف المباراة ويغادر الحارس أرض الملعب قبل أن يعود بعد دقائق ويستأنف اللعب من جديد.

وعادل أصحاب الأرض النتيجة بالدقيقة 42، عبر ساماردزيتش الذي راوغ كاير مدافع ميلان بشكل رائع، ليطلق تسديدة يسارية من خارج المنطقة وقف ماينان يتابعها وهي تسكن شباكه.

ساماردزيتش عاد بعد ثوان ليهدد مرمى ميلان بتسديدة صاروخية جديدة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لماينان إلى خارج الملعب.

في الشوط الثاني استحوذ ميلان على الكرة وحاول التمرير الكثير في وسط ملعب أودينيزي محاولا خلخلة الدفاع الصامد.

ومن كرة وصلت لبوليسيتش بالجناح الأيمن، انطلق كريستيان ومرر عرضية داخل المنطقة ارتقى لها جيرو وقابلها برأسية في المرمى تصدى لها الحارس.

وتألق ماينان وحرم أودينيزي من هدف محقق بالدقيقة 62، بعد كرة استلمها توفين ومررها لبايرو الذي سدد كرة من داخل الستة ياردة أبعدها حارس ميلان.

وعادت الكرة المرتدة من الحارس إلى توفين مجددا ليتوغل ويخطأ ثنائي ميلان ريجنديرز وثيو خطأ مشترك ليحصل توفين على الكرة ويسدد بالزاوية الضيقة مضيفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

مع اندفاع ميلان للهجوم، سنحت فرص عديدة للهجوم المرتد للاعبي أودينيزي لكن الرعونة في إنهاء الفرص كانت السمة الغالبة.

وحصل ميلان على فرصة خطيرة للتعديل بعد كرة ضربت الدفاع ووصلت لياو بالجناح الأيسر، ليمرر عرضية تمر خطيرة من أمام جيرو داخل الستة ياردة، لكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل على لياو.

وفي الدقيقة 83، عادل ميلان النتيجة عبر البديل لوكا يوفيتش، الذي استغل تسديدة جيرو ضربت بقدم بيريز وضربت العارضة لتسقط على الخط ويتابعها يوفيتش برأسية داخل الشباك.

وتألق الحارس أوكوري ومنع هدفا مؤكدا بعد تسديدة مثالية من جيرو، أبعدها الحارس لركنية، لتنفذ الركنية بعرضية داخل المنطقة تمر للزاوية البعيدة وتجد أوكافور الذي استلم الكرة وسددها بالشباك معلنا تقدم ميلان بثالث الأهداف في الوقت القاتل 90+3.

وكاد أودينيزي أن يتعادل بالدقيقة الأخيرة بعدما قابل بايرو ركنية برأسية خطيرة من القائم القريب لمست الشباك العليا للمرمى ومرت خارج الملعب، لينتهي اللقاء بفوز ميلان.

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