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تونس تسقط في فخ التعادل مع مالي بكأس أمم أفريقيا

1/21/2024 8:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم التعادل نتيجة مباراة تونس ومالي (1-1) اليوم السبت، على ملعب كورهوجو بكوت ديفوار ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.

افتتح لاسين سينايوكو التهديف لمنتخب مالي في الدقيقة 10، ثم أدرك حمزة رفيعة التعادل لتونس في الدقيقة 20.
بهذا التعادل رفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تونس تقتنص أولى النقاط في المركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا غدا في نفس الجولة.

وتنتظر تونس مواجهة أخيرة أمام جنوب أفريقيا ولا بديل عن الفوز للتأهل للدور المقبل.

بدأ اللقاء بضغط تونسي على حدود منطقة مالي في الدقائق الأولى بتصويبة رائعة من أنيس بن سليمان من مخالفة مباشرة والحارس المالي يتصدى ببراعة.

لكن الأسبقية التهديفية كانت لنسور مالي في الدقيقة العاشرة عن طريق لاسين سينايوكو الذي توغل وسدد بيسراه أقصى الزاوية اليسرى ترتطم في العارضة وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 18 جاءت ردة فعل نسور قرطاج عن طريق رأسية من يوسف المساكني كانت في طريقها للشباك لولا تألق المدافع الذي حولها إلى ركنية.

ونجح حمزة رفيعة في إدراك التعادل لتونس بالدقيقة 21 من هجمة منظمة بالجهة اليسرى ثم أرسل العاشوري عرضية أرضية قابلها رفيعة وسدد في الشباك.

بدأ الشوط الثاني بتعرض حارس تونس البشير بن سعيد للإصابة في الدقيقة 47 بعد خروجه من مرماه ليبعد الكرة عن مناطق الخطورة لينزل الطاقم الطبي ويعالج الحارس في أرض الملعب.

استأنف اللعب في الدقيقة 51 بهجمة خطيرة لمالي بعد توغل لاعبه والتسديد على يسار البشير الذي أبعد الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 70 غادر إلياس العاشوري ودخل سيف الله لطيف، و بالدقيقة 78 غادر حمزة رفيعة وحل بسام الصرارفي بديلا عنه.

وكاد منتخب مالي أن يسجل الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب سينايوكو بعد تمريرة عرضة وضعته في مقابلة مرمى تونس لكنه سددها عالية في المدرجات.

وأهدر فرصة محققة لنسور قرطاج في الدقيقة 80

وفي الدقيقة 87 أجرى القادري تغييرين لتونس بدخول سيف الجزيري ومحمد بن رمضان وخرج يوسف المساكني وأنيس بن سليمان.

واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع ليفشل الفريقان في تسجيل هدف الفوز وتأتي صافرة النهاية بالتعادل.

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