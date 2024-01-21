الأردن يشارك باجتماع عربي أوروبي يناقش تطورات الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ نائب رئيس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى بروكسل، يلتقي خلالها أعضاء مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.



ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية دول عربية ووزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء محادثات حول الحرب على قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يعقد غداً الاثنين.



وأكّد بوريل أن اللقاء سيناقش التطورات في المنطقة بشكل أوسع، والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والحاجة إلى منع امتداد الحرب إلى المنطقة وسبل المضي قدمًا.