Sunday, 21 January 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية في رحلة أمام قرغيزستان.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

1/21/2024 8:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه أنظار عشاق الأخضر السعودي اليوم الأحد، صوب ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر، الذي يحتضن مباراته أمام نظيره القرغيزي، ضمن ثاني جولات دور المجموعات لكأس آسيا بكرة القدم.
ومن المقرر أن تبدأ مواجهة الأخضر السعودي ونظيره القرغيزي، ضمن منافسات المجموعة السادسة (F) للبطولة القارية، اليوم في الساعة (17.30) بتوقيت غرينيتش، الساعة (20.30) بتوقيت الاردن و السعودية.
ويبحث منتخب السعودية عن فوز الثاني، بعد الأول على عمان (2-1) في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع للمباراة التي جرت على استاد خليفة الدولي ببلدية الريان، في الجولة الافتتاحية للبطولة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب تايلاند، الذي تغلب بدوره على قرغيزستان بهدفين من دون رد يوم الثلاثاء الماضي أيضا.
واعتمد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية على التشكيلة الأساسية التالية:
حراسة المرمى: أحمد الكسار
خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، ناصر الدوسري
خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري
خط الهجوم: صالح الشهري.
أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم، فهي:
اس اس سي سبورت 1 اتش دي (beIN ASIAN CUP 1)
بي ان سبورت آسيا 2 اتش دي (beIN ASIAN CUP 2)
بي ان سبورت آسيا 3 اتش دي (beIN ASIAN CUP 3)
أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي
دبي الرياضية آسيا اتش دي
الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)
الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)
الرابعة 1 اتش دي
الرابعة 2 اتش دي
SSC1 HD

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21012024000208011052ID1107747940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث