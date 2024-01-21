Sunday, 21 January 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المغرب لمواصلة عروضه القوية أمام الكونغو.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

1/21/2024 8:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه أنظار عشاق منتخب المغرب اليوم الأحد، صوب ملعب "لاورينت بوكو" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، حيث يواجه منتخب جمهورية الكونغو، في ثاني جولات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.
ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكيني كاماكو بيتير واويرو، صفارة بداية اللقاء اليوم الأحد 21 يناير 2024، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (15:00) بتوقيت المغرب.
ويحتل المغرب، بطل كأس إفريقيا عام 1976، صدارة المجموعة السادسة (F) برصيد ثلاث نقاط، حصدها من فوزه على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج".
بنما يتقاسم منتخبا جمهورية الكونغو وزامبيا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وتنص قواعد البطولة على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث من المجموعات الست.
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وليد الركراكي بالقوة الضاربة، التي بدا بها مشواره الإفريقي، أمام تنزانيا، وكانت كالتالي:
1- ياسين بونو
2- أشرف حكيمي
4- سفيان أمرابط
5- نايف أكرد
6- رومان سايس
7- حكيم زياش
8- غز الدين أوناحي
15- سليم أملاح
19- يوسف النصيري
16- عبد الصمد الزلزولي
27- محمد شيبي.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجمهورية الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023:
من المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وتنزانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
beIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 2 Max
كما يمكن متابعة مباراة المغرب وتنزانيا على الإنترنت من خلال تحميل تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.
وأفاد عدد من الصحف المغربية، بأن مباراة "أسود الأطلس" ضد تنزانيا سيتم بثها عبر قناة المغربية الرياضية اTNT.
وتستضيف كوت ديفوار (ساحل العاج)، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر فبراير 2024.
ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21012024000208011052ID1107747939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث