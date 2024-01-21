مليون و700 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مدارسهم اليوم

مليون و700 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مدارسهم اليوم
التاريخ
1/21/2024 8:09:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مليون و700 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مدارسهم اليوم لبدء الفصل الدراسي الثاني
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