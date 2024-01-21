بايرن ميونخ يستعد لخطف نجمين من ريال مدريد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية إن بايرن ميونخ يرغب في تدعيم صفوفه على حساب ريال مدريد.
ذكرت الصحيفة أن "البافاري" يستعد لخطف نجمين من "الملكي" هما فيرلاند ميندي ورافا مارين، بعدما أظهر قيمتهما الكبيرة هذا الموسم، حيث لعبا دوراً بارزاً على أرض الملعب وجذبا اهتمام العملاق البافاري.
وأوضحت: "يرغب بطل ألمانيا أن يعزز خط دفاعه بضم رافا مارين، المعار حالياً إلى ديبورتيفو ألافيس، ويعد من أهم لاعبي الفريق في الموسم الحالي".
في المقابل أشارت إلى أن فيرلاند ميندي يحل مشكلة البايرن المتمثلة في اقتراب ريال مدريد من ضم نجمه ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل، ليعوض نجم "الملكي" رحيل الدولي الكندي إلى سانتياغو برنابيو
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN21012024000208011052ID1107747936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.