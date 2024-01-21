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بايرن ميونخ يستعد لخطف نجمين من ريال مدريد

1/21/2024 8:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية إن بايرن ميونخ يرغب في تدعيم صفوفه على حساب ريال مدريد.
ذكرت الصحيفة أن "البافاري" يستعد لخطف نجمين من "الملكي" هما فيرلاند ميندي ورافا مارين، بعدما أظهر قيمتهما الكبيرة هذا الموسم، حيث لعبا دوراً بارزاً على أرض الملعب وجذبا اهتمام العملاق البافاري.
وأوضحت: "يرغب بطل ألمانيا أن يعزز خط دفاعه بضم رافا مارين، المعار حالياً إلى ديبورتيفو ألافيس، ويعد من أهم لاعبي الفريق في الموسم الحالي".
في المقابل أشارت إلى أن فيرلاند ميندي يحل مشكلة البايرن المتمثلة في اقتراب ريال مدريد من ضم نجمه ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل، ليعوض نجم "الملكي" رحيل الدولي الكندي إلى سانتياغو برنابيو

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