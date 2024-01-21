زين راعي الاتصالات الحصري لمؤتمر“Droidcon” التقني العالمي

MENAFN - Al Wakeel News)قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) رعايتها لمؤتمر“Droidcon” التقني العالمي؛ الذي يعد أهم وأكبر المؤتمرات المتخصصة في تطوير برامج الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل على مستوى العالم، حيث استضاف الأردن فعالياته لهذا العام، وأُقيمت في فندق لو رويال عمّان خلال الفترة من 18-20 كانون الثاني الجاري.



وجاءت رعاية زين لهذا الحدث الهام في إطار حرصها على التواجد في كافة المؤتمرات والفعاليات التي تُقام في الأردن، لا سيما تلك التي تختص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والابتكار، ولتواصل دورها من خلال منصّة زين للإبداع (ZINC) في المساهمة بتطوير مهارات الشباب الأردني، حيث قدّمت المنصّة دعوة مجانية لمجموعة من ممثلي الشركات الناشئة الأردنية التي تقدّم لها الدعم لحضور فعاليات هذا المؤتمر؛ لتتيح لهم فرصة لقاء متحدثين ومختصين تقنيين والاستفادة من خبراتهم، والتعرّف على أصحاب الأعمال والشركات العالمية في ذات المجال وبناء علاقات تمكّنهم من تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى تمكينهم من التعرف على آخر مستجدات تطوير وتصميم تطبيقات الأندرويد وكيفية الاستفادة منها في بناء منتجاتهم وخدماتهم.



واستقبل المؤتمر ما يزيد عن 1000 مشارك من طلبة الجامعات والمبرمجين والمختصين وممثلي الشركات التقنية الأردنية، ومطوّري التطبيقات والمبرمجين، وأتاح المؤتمر الفرصة للتعرف على أهم الكفاءات الشبابية الأردنية في عالم الأندرويد، من خلال تنظيمه هاكاثون تطوير تطبيق أندرويد مبتكر لتعزيز تجربة السياحة في العاصمة عمان وتمكين الزوار والسياح من استكشاف معالم عمّان السياحية، بمشاركة حوالي 480 طالب وطالبة من عدّة جامعات في الأردن، وعدد من المطورين المستقلين.



كما تضمّن المؤتمر عروضاً تقديمية من خبراء ومختصين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية، وممن لديهم خبرات فنية مميزة في هذا المجال، منهم داني بروسلر؛ مدير تطبيقات أندرويد في شركة ((ساوند كلاود)) الذي قدّم عرضاً حول ((استكشاف إمكانات لغة كوتلن البرمجية))، كما قدّم فيليب فلورياني؛ قائد فريق تطبيقات أندرويد في ((إنفينوم))، عرضاً بعنوان ((مفاتيح المرور: مستقبل المصادقة)) اطلع خلالها الحضور على مستقبل تقنيات المصادقة، كما قدّم المؤتمر مجموعة شاملة من الفعاليات والأدوات والخدمات لتحسين المهارات والخبرات لمطوري أندرويد حول العالم.