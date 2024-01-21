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برشلونة في رحلة محفوفة بالمخاطر أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني اليوم

1/21/2024 8:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة ، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس على ملعب "بينيتو فيامارين"، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.
ويسعى تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، للعودة بالفوز والنقاط الثلاث من أجل تأمين موقعه في ترتيب الدوري ومواصلة المنافسة على اللقب بعد خسارة السوبر الإسباني أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف التي أقيمت في السعودية.
ويدخل برشلونة اللقاء في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر، و7 نقاط عن ريال مدريد، فيما يأتي ريال بيتيس بالمركز السابع وفي رصيده 31 نقطة.
ونجح فريق برشلونة في التأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما عبر محطة أونيونيستا سالامنكا أحد أندية الدرجة الثالثة، بنتيجة 3-1 على ملعب "مونيسيبال رينا صوفيا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2023-24.
وأسفرت نتيجة قرعة ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن وقوع برشلونة في مواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو.
ومن المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مباراة ريال بيتيس بتشكيل مكون من إنياكي بينيا في حراسة المرمى، أليخاندرو بالدي وأندرياس كريستنسن ورونالدو أراوخو وسيرجي روبيرتو في الدفاع، فيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان وجواو فيليكس و فيرانتوريس في الوسط، وروبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.
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