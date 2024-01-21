شركس: ارتفاع ودائع البنوك في الأردن إلى 43.3 مليار دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف محافظ البنك المركزي عادل شركس ارتفاع قيمة ودائع البنوك 1.2 مليار دينار لتصل إلى 43.3 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني 2023.



وقال شركس خلال مناقشة الموازنة المالية لسنة 2024 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة وتبلغ حاليا 18 مليار دولار وتكفي لتمويل 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.



وأضاف أن البنك حافظ على استقرار الدينار الأردني رغم كل التقلبات التي مر بها الاقتصاد في المنطقة والعالم.



وأشار شركس إلى أن نسبة الدولرة وصلت إلى رقم تاريخي هو الأقل حيث وصلت إلى 18% بالمقارنة مع 20% خلال جائحة كورونا.

وبيّن أن القطاع المصرفي في الأردن متين ومستقر وقادر على تخطي كل الظروف نظرا للسيولة الكبيرة والثقة العالية به