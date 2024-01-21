Sunday, 21 January 2024 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركس: ارتفاع ودائع البنوك في الأردن إلى 43.3 مليار دينار

1/21/2024 8:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف محافظ البنك المركزي عادل شركس ارتفاع قيمة ودائع البنوك 1.2 مليار دينار لتصل إلى 43.3 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني 2023.


وقال شركس خلال مناقشة الموازنة المالية لسنة 2024 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة وتبلغ حاليا 18 مليار دولار وتكفي لتمويل 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.


وأضاف أن البنك حافظ على استقرار الدينار الأردني رغم كل التقلبات التي مر بها الاقتصاد في المنطقة والعالم.


وأشار شركس إلى أن نسبة الدولرة وصلت إلى رقم تاريخي هو الأقل حيث وصلت إلى 18% بالمقارنة مع 20% خلال جائحة كورونا.
وبيّن أن القطاع المصرفي في الأردن متين ومستقر وقادر على تخطي كل الظروف نظرا للسيولة الكبيرة والثقة العالية به

MENAFN21012024000208011052ID1107747932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث