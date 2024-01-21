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ريال مدريد يواجه ألميريا اليوم بحثاً عن استعادة صدارة الدوري الإسباني

1/21/2024 8:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه فريق ريال مدريد، في السادسة والربع مساء اليوم الأحد، فريق ألميريا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.
ويدخل الريال المباراة بحثا عن استعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل الميرينجى الوصافة برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر، ولكن يتبقى للريال مباراة مؤجلة، فيما يحتل ألميريا المركز الأخير برصيد 6 نقاط.
وودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي.
ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل تصحيح مسارة ومصالحة جماهيره بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، خاصة في ظل تواضع مستوى المنافس وتذيله ترتيب الجدول.
واستعاد ريال مدريد خدمات لوكاس فاسيكز الذي شارك في التدريبات الجماعية في الفترة الحالية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن مواجهة أتلتيكو مدريد.
ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيل مكون من أندري لونين في حراسة المرمى، فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطوني روديجر، داني كارفاخال في الدفاع، كامافينجا، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي في الوسط، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام ورودريجو في الهجوم.
ويغيب عن ريال مدريد أمام ألميريا، الثلاثي، الحارس البلجيكى تيبو كورتوا، البرازيلي إيدير ميليتاو، والنمساوي دافيد ألابا للإصابة.

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