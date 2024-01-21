وفاة صعقا بالكهرباء في مأدبا و3 إصابات بحريق خيمة بإربد

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- Amman Net) استعرض ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم أول محمد الخطاطبه، الجهود المبذولة لمرتبات الدفاع المدني خلال عطلة نهاية الأسبوع وتمثلت بالتعامل مع (3377) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ 225 حادث إنقاذ والسيطرة على 106 حريق.
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام الاحد، أن من ابرز الحوادث التي تم التعامل معها من خلال الفرق المتخصصة خلال عطلة نهاية الأسبوع التعامل مع حادث وفاة شخص في محافظة مأدبا جراء صعقه كهربائية أثناء إجراء إعمال صيانة داخل منزله، حيث عملت مديرية دفاع مدني مادبا على إخلاء الوفاة إلى مستشفى النديم الحكومي.
وتم التعامل من قبل فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون مع حريق شب داخل شقة بالطابق الأول في عمارة مكونة من خمسة طوابق في منطقة رأس منيف، حيث عملت فرق الإطفاء على إنقاذ وتأمين ستة أشخاص من داخل العمارة إلى منطقة آمنة وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع ونقلهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي، كما تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
وتعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حريق شب في خيمة في منطقة حكما، ونتج عن هذا الحريق إصابة ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وعلل سبب الحريق بتطاير الشرار من مدفأة الحطب .
ونوه إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء استخدام مختلف وسائل التدفئة في ظل التوقعات بقرب دخول منخفض جوي يؤثر على المملكة في الأيام القادمة.
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