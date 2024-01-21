وفاة صعقا بالكهرباء في مأدبا و3 إصابات بحريق خيمة بإربد

MENAFN - Amman Net) استعرض ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم أول محمد الخطاطبه، الجهود المبذولة لمرتبات الدفاع المدني خلال عطلة نهاية الأسبوع وتمثلت بالتعامل مع (3377) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ 225 حادث إنقاذ والسيطرة على 106 حريق.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام الاحد، أن من ابرز الحوادث التي تم التعامل معها من خلال الفرق المتخصصة خلال عطلة نهاية الأسبوع التعامل مع حادث وفاة شخص في محافظة مأدبا جراء صعقه كهربائية أثناء إجراء إعمال صيانة داخل منزله، حيث عملت مديرية دفاع مدني مادبا على إخلاء الوفاة إلى مستشفى النديم الحكومي.

وتم التعامل من قبل فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون مع حريق شب داخل شقة بالطابق الأول في عمارة مكونة من خمسة طوابق في منطقة رأس منيف، حيث عملت فرق الإطفاء على إنقاذ وتأمين ستة أشخاص من داخل العمارة إلى منطقة آمنة وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع ونقلهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي، كما تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وتعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حريق شب في خيمة في منطقة حكما، ونتج عن هذا الحريق إصابة ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وعلل سبب الحريق بتطاير الشرار من مدفأة الحطب .

ونوه إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء استخدام مختلف وسائل التدفئة في ظل التوقعات بقرب دخول منخفض جوي يؤثر على المملكة في الأيام القادمة.