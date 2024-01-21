خوف المواطنين من ارتفاع الاسعار قبل رمضان حديث مواقع التواصل.. استمع

(MENAFN
- Amman Net) تخوف من قبل المواطنين بارتفاع اسعار السلع قبيل رمضان
حديث مواقع التواصل الاجتماعي
علق محمد العكش : ما شاء الله كل المواد ارتفعت الرز السكر الزيت ومواد التنظيف بس المشكله في الخبز
وعلق زيد العلي : لأوّل مَرّة في التاريخ البشري والإنساني يكون المُواطن مُتَخوِّف رُغمَ وُجود " حِمايَة " مُستهلِك
واضاف اسماعيل داوود : الخبز سعره ثابت اما المنتجات الثانية في مخابز تم رفعها وباقي السلع تم رفعها شوف سعر السكر والأرز والزيوت كله تم رفعه ولو شفنا اسعار اللحوم اسعارها صارت نار مابعرف هي الحكومة مو عايشة في البلد هي، فو ناس بس بتاكل خبز .. انزلوا على الأسواق حسو بالناس
وقال عمران المجلي : اوووه انتصرنا.. شو بالنسبة للحليب مثلا، لأسعار الأدوية مثلا، لأسعار اللحوم والدجاج مثلا، للخضرا الي أسعارها بتصير بالعلالي برمضان هو بس الخبز! ولا في حدا حاكيلكم انه الشعب عايش ع الطاقة الشمسية؟
وأضاف صلاح :مخزون استراتيجي واسعارها بالسما والكل بستغل بالمواطن
ونختتم بتعليق محمد الزبن : ان شاء خير فش داعيه تتعهدو الشعب عارف وفاهم
كما وطمأنت الحكومة الأردنيين وتعهدت بعدم رفع أسعار الخبز والمنتجات التموينية، وأضافت أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن.
كان هذا ما تداوله رواد المواقع اليوم في آمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خوف المواطنين من ارتفاع الاسعار قبل رمضان حديث مواقع التواصل
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