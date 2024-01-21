خوف المواطنين من ارتفاع الاسعار قبل رمضان حديث مواقع التواصل.. استمع

MENAFN - Amman Net) تخوف من قبل المواطنين بارتفاع اسعار السلع قبيل رمضان

حديث مواقع التواصل الاجتماعي

علق محمد العكش : ما شاء الله كل المواد ارتفعت الرز السكر الزيت ومواد التنظيف بس المشكله في الخبز

وعلق زيد العلي : لأوّل مَرّة في التاريخ البشري والإنساني يكون المُواطن مُتَخوِّف رُغمَ وُجود " حِمايَة " مُستهلِك

واضاف اسماعيل داوود : الخبز سعره ثابت اما المنتجات الثانية في مخابز تم رفعها وباقي السلع تم رفعها شوف سعر السكر والأرز والزيوت كله تم رفعه ولو شفنا اسعار اللحوم اسعارها صارت نار مابعرف هي الحكومة مو عايشة في البلد هي، فو ناس بس بتاكل خبز .. انزلوا على الأسواق حسو بالناس

وقال عمران المجلي : اوووه انتصرنا.. شو بالنسبة للحليب مثلا، لأسعار الأدوية مثلا، لأسعار اللحوم والدجاج مثلا، للخضرا الي أسعارها بتصير بالعلالي برمضان هو بس الخبز! ولا في حدا حاكيلكم انه الشعب عايش ع الطاقة الشمسية؟

وأضاف صلاح :مخزون استراتيجي واسعارها بالسما والكل بستغل بالمواطن

ونختتم بتعليق محمد الزبن : ان شاء خير فش داعيه تتعهدو الشعب عارف وفاهم

كما وطمأنت الحكومة الأردنيين وتعهدت بعدم رفع أسعار الخبز والمنتجات التموينية، وأضافت أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن.

كان هذا ما تداوله رواد المواقع اليوم في آمان الله.

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