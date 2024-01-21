مستعمرون يعتدون على مزارعين في سهل رامين شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على مزارعين، أثناء تواجدهما في أرضهما في سهل رامين، شرق طولكرم.
وقال المزارع إياد محمد حمد لمراسل الوكالة الرسمية، إنه وأثناء عمله وشقيقه ياسر في أرضهما المزروعة بأشجار الزيتون، في سهل رامين، حاول مستعمر اجبارهما على مغادرة أرضهما، وسط مشادات كلامية بينهم، وعندما رفضنا ذلك، اتصل بمستعمرين آخرين قدموا إلى المكان مدججين بالسلاح.
وأضاف أن أحد المستعمرين قام بركله وإلصاق السلاح بصدره وهدده بإطلاق النار عليه، اذا لم يغادر وشقيقه من المكان.
وأوضح أن أحد المستعمرين اعتدى على شقيقه ياسر وضربه بقطعة حديدية على ظهره وكتفه ويديه، وجراء ذلك نقل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، حيث تبين إصابته برضوض وكدمات قوية، ووصفت حالته بالمستقرة.
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