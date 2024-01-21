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مستعمرون يعتدون على مزارعين في سهل رامين شرق طولكرم

1/21/2024 8:09:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على مزارعين، أثناء تواجدهما في أرضهما في سهل رامين، شرق طولكرم.

وقال المزارع إياد محمد حمد لمراسل الوكالة الرسمية، إنه وأثناء عمله وشقيقه ياسر في أرضهما المزروعة بأشجار الزيتون، في سهل رامين، حاول مستعمر اجبارهما على مغادرة أرضهما، وسط مشادات كلامية بينهم، وعندما رفضنا ذلك، اتصل بمستعمرين آخرين قدموا إلى المكان مدججين بالسلاح.

وأضاف أن أحد المستعمرين قام بركله وإلصاق السلاح بصدره وهدده بإطلاق النار عليه، اذا لم يغادر وشقيقه من المكان.

وأوضح أن أحد المستعمرين اعتدى على شقيقه ياسر وضربه بقطعة حديدية على ظهره وكتفه ويديه، وجراء ذلك نقل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، حيث تبين إصابته برضوض وكدمات قوية، ووصفت حالته بالمستقرة.

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