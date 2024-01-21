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استئناف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الليبي

1/21/2024 8:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر مطلع لرويترز، إن الإنتاج استؤنف في حقل الشرارة النفطي الليبي، اليوم الأحد، بعدما أنهى محتجون اعتصاما أدى إلى وقف الإنتاج.


وأغلق محتجون من منطقة فزان في جنوب ليبيا حقل النفط في الثالث من يناير كانون الثاني.


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