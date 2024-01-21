استئناف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الليبي

استئناف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الليبي
التاريخ
1/21/2024 8:08:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر مطلع لرويترز، إن الإنتاج استؤنف في حقل الشرارة النفطي الليبي، اليوم الأحد، بعدما أنهى محتجون اعتصاما أدى إلى وقف الإنتاج.
وأغلق محتجون من منطقة فزان في جنوب ليبيا حقل النفط في الثالث من يناير كانون الثاني.
MENAFN21012024000208011052ID1107747926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.