سامسونج السعودية تعلن بدء الطلب المسبق على السلسلة الأحدث Galaxy S24

(MENAFN
- Edelman) الرياض – 21 يناير 2024 – أعلنت سامسونج السعودية للإلكترونيات عن فتح باب الطلب المسبق على سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة – Galaxy S24 Ultra و+Galaxy S24 وGalaxy S24 – في المملكة ، حتى 30 يناير 2024.
وتبشر السلسلة الجديدة Galaxy S24 بعصر تحولي للهواتف المحمولة، بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز كل جانب في تجربة المستخدم. وتعتبر السلسلة الجديدة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي Galaxy AI، تجربة ذكية ومميزة للغاية تتفرد بها جالاكسي، بدءاً من تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكية للنصوص والمكالمات ووصولاً إلى القدرات الإبداعيّة المحسّنة بفضل محرّك ProVisual من Galaxy الذي يتيح إرساء معيار جديد للبحث عبر الهاتف المحمول.
واحتفاءً بإنجازها الجديد، أعلنت سامسونج عن توفر عروض خاصة عبر متجرها الإلكتروني ولدى متاجر سامسونج وشركاء البيع بالتجزئة.
وسيستفيد عملاء سامسونج في المملكة الذين يطلبون مسبقاً من سلسلة S24 الجديدة من عدة مزايا إضافية تتضمن ترقية المساحة التخزينية إلى الضعف مجاناً، وضمان Samsung Care+ لعام كامل والذي يغطي الأضرار وعمليات الإصلاح العرضية، وهدايا مجانية اخرى تشمل غطاء مع Galaxy S24 Ultra سعة 512GB و 1TB، وسماعات Galaxy Buds2 Pro وغطاء مع Galaxy S24 Ultra سعة 256GB. كما يمكن للعملاء الاستفادة من صفقات الاستبدال، مع توفير يصل إلى 3,780 ريال سعودي سلسلة Galaxy S24، بالإضافة إلى قسيمة إضافية بقيمة 500 ريال.
يقدم هاتف Galaxy S24 Ultra إطاراً مبتكراً من التيتانيوم كأول هاتف Galaxy على الإطلاق يُتيح ذلك، مما يزيد من متانة الجهاز وطول عمره. ويعمل الهيكل الجانبي فائق النحافة لهاتف Galaxy S24 Ultra على تحسين تجربة التنقل. ويحقق التصميم الانسيابي أحادي الكتلة الموجود في هاتفي +Galaxy S24 وGalaxy S24 مظهراً جمالياً رائعاً، ويربط الغطاء الخلفي للجهاز والإطار الجانبي بسلاسة. وتم استيحاء ألوان سلسلة Galaxy S24 من المعادن الأرضية، لتوفر مجموعة من التدرجات اللونية العصرية. ويتوفر هاتف Galaxy S24 Ultra بألوان تيتانيوم رمادي، وتيتانيوم أسود، وتيتانيوم بنفسجي، وتيتانيوم أصفر. بينما يقدم هاتفا +Galaxy S24 وGalaxy S24 خيارات ألوان مثل أونيكس أسود، ورمادي رخامي، وبنفسجي كوبالت، وأصفر عنبري. ستتوفر جميع الطرازات الثلاثة بألوان إضافيّة حصرية عبر الطلب من Samsung.
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