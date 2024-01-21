’إم جي WHALE‘ الجديدة تستعد لإبهار وإثارة فضول عشاق السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة

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- Golin Mena) • المركبة الرياضية متعدِّدة الاستعمالات الكوبيه متوسّطة الحجم ذات المزايا الخاصّة بالمدينة مصمَّمة لتلبية متطلّبات النقل لدى الشباب الطموحين و المتزوجون جديدا والعائلات الشابّة
• التفاصيل المستوحاة من الحوت تشمل: شبكاً أمامياً حوتياً، مرايا خارجية من زعنفة الحوت وجناحاً خلفياً من ذيل الحوت، مما يساعد في التعبير عن المرح والذكاء والجمال لهذا الطراز
• محرّك سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني مع نظام نقل حركة من 8 سرعات لتوفير طاقة هادفة وكفاءة استثنائية باستهلاك الوقود
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: 18 يناير 2024 – تفخر "إنتر إميرتس موتورز"، وهي شركة تابعة لشركة علي وأولاده القابضة (ذ.م.م.) والموزع الرسمي لسيارات "إم جي" MG في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإعلان عن طرح سيارة ’إم جي WHALE‘ كوبيه الرياضية متعدِّدة الاستعمالات (SUV) في دولة الإمارات العربية المتحدة. استمراراً لتوسيع مجموعة منتجات "إم جي" MG من سيارات السيدان ومركبات الـ (SUV) في المنطقة، جرى تصميم ’إم جي WHALE‘ الجديدة كلياً والمركبة الرياضية متعدِّدة الاستعمالات متوسّطة الحجم لتلبية متطلّبات السفر لدى العملاء الشباب والمحترفين الطموحين والعائلات التي تعيش في بيئات مدنية لكن تتطلّع دائماً لإضافة بعض المغامَرة إلى حياتها. وتجسد ’إم جي WHALE‘ التزام العلامة التجارية البريطانية المنشأ المتخصصة بالسيارات "إم جي" MG، بالابتكار والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعلها تحفة فنية فريدة ومتميّزة.
تجسِّد ’إم جي WHALE‘ عبر تصميمها المستقبلي وشكلها الظلّي الجريء المشابه لسيارات الكوبيه الروح الشبابية والتقدُّمية للناس الذين يعيشون ويعملون في المدن الحيوية بالمنطقة. أما التفاصيل المستوحاة من الحوت مثل الشبك الأمامي الحصري والأضواء النهارية الجارية المستلهَمة من حوت البالين فتساعد بأن تعكس حيوية وذكاء وجمال هذا الطراز. وتشمل النفحات البحرية الأخرى مرايا الأبواب المستوحاة من زعنفة الحوت والجناح الخلفي ومقبض نقل الحركة المستلهَمَين من ذيل الحوت.
علاوة على هذا، فإن بعض الخصائص مثل السقف الأسود اللامع من لونين، وإضافات المصد بالذهبي غير اللامع، وأطراف أنابيب العادم المزدوجة الكرومية، والزخرفة البرونزية، فتعزّز كلّها المظهر البصري الملفت لهذه الـSUV الكوبيه. كما ترتكز المركبة على عجلات سبيكية أنيقة بقطر كبير يبلغ 19 بوصة وهي تشير إلى تفوّقها على منافِساتها من الناحية التصميمية.
تتألّق هذه الـSUV الكوبيه عبر مقصورة داخلية أنيقة وراقية الجودة بحيث تضمن التمتُّع بالهدوء والسلاسة والراحة خلال التنقُّلات اليومية والرحلات الطويلة، وذلك بفضل باقة من الخصائص مثل التعديل الكهربائي للمقاعد مع ميّزة الذاكرة، وخاصّية تكييف الهواء ثنائي المناطق وفتحة السقف البانورامية ذات التشغيل الكهربائي.
ويتم الترفيه عن الركّاب والحفاظ على اتصالهم مع العالم حولهم عبر خصائص وتقنيات فائقة مثل نظام Bose الصوتي من 9 مبكِّرات، ووضعية ضبط الإنارة المزاجية من 256 لوناً والشاشة البانورامية المزدوجة المنحنية حجم 12.3 بوصة والمدمَجة بسلاسة.
أما اللائحة الشاملة من مزايا السلامة، فتشمل نظام الرؤية المحيطية عالية الوضوح (HD) بنطاق 360 درجة وباقة من خصائص السلامة النشطة والكامنة، وأجهزة المساعَدة الإلكترونية لجعل الرحلة خالية من المشاكل إضافة لجعلها مريحة. إلى جانب هذا، يتم صنع ’إم جي WHALE‘ بالارتكاز على شاسيه ذي بُنية متينة وقوية مصنَّفة لمستويات عالية من الصلابة الالتوائية، والتي توفر الحماية القصوى والميّزة الديناميكية.
يتم توفير الطاقة لهذه الـSUV الكوبيه الانسيابية عبر محرّك سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني يولّد قوّة قدرها 231 حصاناً وعزماً يبلغ 370 نيوتن-متر، وهو يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية عالية الاعتمادية من 8 سرعات. ويوفر محرّك السحب القسري العزم الضروري لنقل خمسة ركّاب وأمتعتهم بسلاسة وفعالية، أما نمط الإزاحة المنخفضة عبر السرعات الثمان لنظام نقل الحركة الحديث فيساعد بتخفيض استهلاك الوقود.
وعلّق توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هذا بالقول: "تستمر حملة ’إم جي‘ الهادفة لتوفير مركبات رياضية متعدِّدة الاستعمالات عالية القيمة مع إطلاق طرازنا WHALE الجديد كلّياً. وسوف تحظى ’إم جي WHALE‘ بالتقدير من قِبَل أصحاب الشخصيات التقدّمية والذين يؤمنون بأهمّية التعبير عن الذات. فلغة التصميم العاطفية تستلهم نفحاتها من الحوت لتعكس الطاقة والجمال في خطوطها. كما إنها توفر لائحة استثنائية من خيارات الراحة ضمن مركبة معقولة السعر لتلبية متطلّبات واحتياجات العملاء في الشرق الأوسط."
وقال محمد الظاهري، المدير العام لقسم السيارات في شركة علي وأولاده القابضة ذ.م.م، "يمثل إطلاق سيارة ’إم جي WHALE‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة علامة فارقة في مستقبل "إم جي" MG من خلال التعاون مع شركة "إنتر إميرتس موتورز". إن التزامنا الراسخ بتقديم مركبات استثنائية تلبي كافة الاحتياجات ينعكس بكل وضوح في التصميم الأخاذ والمزايا المتطورة والأداء المتميز لسيارة ’إم جي WHALE‘. ومن دواعي سرورنا أن نطرح قريباً مجموعة متنوعة من الطرازات، بما فيها المركبات الرياضية متعدِّدة الاستعمالات (SUV) وسيارات السيدان والكروس أوفر، وجميعها مصممة لرفع مستوى تجربة القيادة وتقديمها بمنظور جديد يواكب تطلعات عملائنا الكرام."“
وقال هشام الصحن، المدير العام لشركة "إنتر إميرتس موتورز"، "إن إطلاق مركبة الـ (SUV) كوبيه الجديدة كلياً يمثّل دليلاً راسخاً على التزامنا بتحقيق الامتياز وتخطي التوقعات ووضع معايير جديدة في قطاع السيارات. بفضل تصميمها المذهل ومزاياها المتقدمة وقدرات الأداء الفائقة، تعكس ’إم جي WHALE‘ روح التقدم والابتكار الذي يشكل قوة دافعة لنا للمضي قدماً نحو مزيد من التطور والنجاح. ومن دواعي سرورنا أن نقدم للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة فريدة لخوض تجربة تُجسّد رؤيتنا المشتركة بشكل مباشر والانطلاق معاً في هذه الرحلة الرائعة لتشكيل ملامح مستقبل التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها."
تتوفر سيارة ’إم جي WHALE‘ الجديدة كلياً للبيع لدى "إنتر إميرتس موتورز". وستستفيد أيضاً كافة الطرازات من ضمان العلامة التجارية الشهير لفترة ستة سنوات/مسافة 200,000 كلم للاستمتاع بأقصى قدر من راحة البال.
-انتهى –
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