نهيان بن مبارك يشهد منافسات اليوم الثاني من بطولة دوري الكريكيت بدبي

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت

مساء أمس،

ثاني مواجهات النسخة الثانية من

بطولة دوري الامارات للكريكيت المقامة على كاس موانئ دبي العالمية

ILT20 ، والتي جرت بإستاد دبي الدولي للكريكيت ، بحضور جماهيري كبير

، كما شهدت حضور الفنان والمنتج الفني الهندي الشهير

شاروخان، الذي يحظى بشعبية كبيرة على مستوى آسيا، وأعضاء كل من مجلس الإمارات للكريكت وممثلي الاتحاد الدولي ICC، واللجنة المنظمة بجانب ممثلي الشركات الراعية .

وكانت مواجهة الأمس شهدت فوزاً كاسحاً لفريق دبي كابيتا على فريق

( إم آي الإمارات)

، أكدت شراسة وتميز

نجوم فريق دبي

كابيتال

، كما اظهرت إمكانياتهم الكبيرة في المنافسة على لقب الموسم الثاني

لبطولة دوري

موانئ دبي العالمية ILT20 .

وكان فريق عمالقة الخليج

حامل اللقب ، استهل مشواره

بالفوز على

فريق الشارقة ووريورز

في الإفتتاح مساء ( الجمعة ).



يشارك في البطولة

6 فرق محترفة تضم أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم،



وهي من البطولات ذات التصنيف الأول في الأجندة الدولية .

تشهد منافسات البطولة التي تقام مافساتها في كل من أبوظبي ودبي والشارقة. إقامة 34 مباراة،

وسيحصل الفائز بلقب

الموسم الثاني من بطولة

"موانئ دبي العالمية ILT20" على جائزة مالية ضخمة بقيمة

700 ألف دولار أمريكي، هذا بجانب جوائز مالية كبيرة ومميزة لجميع الفرق المتأهلة للأدوار النهائية ، وجوائز أخرى للاعبين المميزين،

هذا بجانب جوائز مالية يومية لأفضل لاعب في كل مباراة من مباريات البطولة بقيمة 1500 دولار.

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