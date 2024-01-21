ختام المرحلة الأخيرة لـ «تحدي قمم الإمارات» على قمة جبل حفيت

اختتمت فعاليات تحدّي قمم الإمارات في المرحلة الخامسة الأخيرة على قمة جبل حفيت بمدينة العين، وشهدت المنافسات النهائية مشاركة كبيرة، بلغت 450 متنافساً، ضمنهم سجل المواطنون حضوراً لافتاً، ودشن خلالها المتسابقون مساراً جبلياً جديداً، قامت شركة «إيفرست للرياضة» بفتحه خصيصاً بمناسبة إطلاق تحدي قمم الإمارات، امتدّ على طول 7.5 كيلو مترات، وفي ختام التحدّي، تم ّ الإعلان عن أسماء أبطال التحدي بموسمه الأول، ممن حصلوا على جائزة إيفرست الكبرى، وتتضمّن رحلة مدفوعة التكاليف إلى قمة جبل إيفرست، للمشاركة بأعلى ماراثون في العالم لفئة الجري الجبلي، حصل عليها اثنان من المشاركين في التحدي، وجائزتين أخريين للمشي الجبلي هايكينغ، وهي عبارة عن رحلة مدفوعة إلى مخيم جبل إيفرست العالمي، وتم كذلك عند خط النهاية تكريم الفائزين بالجوائز الأربع، ممن سجلوا أفضل الأرقام في المراحل الخمس للتحدّي الرياضي.

وتقوم شركة «إيفرست للرياضة»، بتنظيم هذا الحدث الأول في نوعه في دولة الإمارات، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والهيئة العامة للرياضة، وبالتعاون مع المجالس الرياضية الثلاثة في أبوظبي ودبي والشارقة، ودائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، إلى جانب شرطة أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني، وكذلك هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والفجيرة للمغامرات.

وأشادت خلود الجنيبي الأمين العالم للاتحاد الإماراتي للرياضة للجميع، بروح الوحدة والألفة بين مختلف الفئات، خلال المنافسات الرياضية في تحدي قمم الإمارات، بما يعكس روح الرياضة المجتمعية، وكذلك بالإقبال الكبير على المشاركة في التحدي من قبل مواطني الدولة.

وجرت المنافسات في جو حماسي، مع حضور مرشدين جبليين على طول المسار، لضمان سلامة المتسابقين خاصة في الأماكن المرتفعة والخطرة، مع انتشار دوريات من شرطة أبوظبي وفرق الإسعاف. وكان الموسم الأول من فعاليات تحدي قمم الإمارات، انطلق تزامناً مع يوم العلم، في الثالث من نوفمبر، تحت شعار: «ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر».

ولاقى إقبالاً كبيراً في محطاته الخمس، التي بدأت على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، ثم انتقلت في المرحلة الثانية إلى مدينة حتا في إمارة دبي، وكانت منافسات المرحلة الثالثة في إمارة الفجيرة على قمة جبل الرهام، وصولاً إلى قمة جبل الرابي في خورفكان بإمارة الشارقة في المرحلة الرابعة، لتنتهي الدورة الأولى من التحدّي بأجواء احتفالية على قمة جبل حفيت بالعين.

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