الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

‏وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية في عضويتها كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وفي بداية الجلسة أدى ماجد المزروعي ومحمد الظهوري اليمين القانونية لعضوية البرلمان العربي، لممارسة مهامهم وفق نظام البرلمان العربي.

وأشار سعادة محمد اليماحي أن الجلسة استعرضت التطورات الراهنة في الوطن العربي، وناقشت تكوين رؤية برلمانية عربية للمساهمة في حل الأزمات المتصاعدة بالمنطقة العربية، وتم عرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية حول التطورات السياسية والأمنية في عدد من الدول العربية والتأكيد على أهمية دعم استقرارها وأمنها.

وقالت ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية قدمت تقريرها لجلسة البرلمان العربي، وناقشت إمكانية عقد ورشة عمل افتراضية في اليوم العربي للمرأة للإعلان عن الوثيقة البرلمانية للمرأة العربي، وبحثت أيضا مستجدات عقد ندوة "حماية القيم المجتمعية في الوطن العربي "بالمملكة المغربية، كما تم عرض مقترحات لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، ودراسة للقضاء على البطالة، وإعداد رؤية برلمانية عربية لتمكين الشباب العربي للمساهمة في عمليات التنمية، ومقترح إعداد قاعدة بيانات للآثار العربية التي تم تدميرها أو سرقتها أو تشويهها.

وقال ماجد المزروعي إن جلسة البرلمان العربي اطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والذي تتضمن عددا من مشاريع القرارات الخاصة بتعزيز الجهود العربية في المجالات التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية لتقرير حالة حقوق الإنسان لعام 2023، كما تم عرض تقرير رؤية برلمانية عربية لمكافحة تداعيات الكوارث والأزمات على دول المنطقة العربية ومنها تغير المناخ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات، ولديها سجل عالمي في الجهود الرامية إلى مكافحة تحديات المناخ وآثاره، وأعلنت عن قرارات تاريخية في هذا المجال في مؤتمر COP28.

وقال محمد الظهوري إن الجلسة اعتمدت تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تضمن بند التعاون والتنسيق للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، وسيتم تعميم مسودة مشروع " تنظيم مكافحة خسائر الإمداد الغذائي - فقد وهدر الطعام" على البرلمانات العربية لإبداء ملاحظاتها تمهيدا لاعتماده من البرلمان العربي، كما تم عرض مقترح بشأن إعداد استراتيجية عربية لدعم ريادة الأعمال في الدول العربية والاقتصاد الرقمي، بالتعاون بين البرلمان العربي والمؤسسات المتخصصة.

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