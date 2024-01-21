إسرائيل توافق على خطة لنقل أموال الضرائب المخصصة لغزة إلى النرويج

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة المخصصة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه

(حماس) إلى النرويج بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وإجراء تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.

ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب، بما في ذلك مطالبات إسرائيلية بعدم وصول الأموال إلى حماس.

وسيطرت حماس على غزة من السلطة الفلسطينية في عام 2007 بعد مواجهات قصيرة وبعد عامين من سحب إسرائيل للمستوطنين والقوات العسكرية.

وعلى الرغم من سيطرة حماس على القطاع، احتفظ الكثيرون من موظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة بوظائفهم واستمروا في الحصول على رواتبهم من عائدات الضرائب المحولة.

وتخوض إسرائيل الآن حرباً في غزة للقضاء على حماس بعد هجوم شنه مسلحو الحركة على إسرائيل من القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة، وهو ما سيكون ضامناً لاستمرار إطار العمل.

وأضاف مكتب نتنياهو أن

الأموال، أو ما يعادلها، لن يتم تحويلها "بأي حال، إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، ولن يكون ذلك أيضاً من خلال طرف ثالث".

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطاً تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في قطاع غزة.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".

وأكد متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن النرويج ستتسلم الأموال وفقاً لهذا الترتيب.

وقال سموتريتش الذي طالما عارض تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية "لن يذهب ولا شيقل إلى غزة".

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