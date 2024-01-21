(نائبة الغش) تطل مجدداً.. زوجها تعدى على موظفين حكوميين

خبرني - تقدمت موظفة بالشهر العقاري بمجمع محاكم محافظة قنا بصعيد مصر، بشكوى ضد زوج النائبة في البرلمان نشوى رائف صاحبة واقعة "الغش" أثناء تأدية امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي، والمتهمة بتعديها بالضرب على عضوة هيئة التدريس، حسب البيان الرسمي الصادر من الجامعة، والتي لقبت إعلامياً بـ "نائبة الغش".

واتهمت الموظفة الزوج بالتعدي عليها وزملائها بالسب أثناء القيام بوظيفتهم، أثناء اصطحابه طالبين لتسجيل شهادتهما ضد عضوة هيئة التدريس، الأربعاء الماضي.

وقال شاهد عيان للواقعة، إن زوج النائبة نشوى رائف ذهب إلى الشهر العقاري بمجمع محاكم قنا، وبصحبته اثنان من الشهود، وأراد تسجيل شهادتهما حيال واقعة الغش المتهمة بها زوجته النائبة داخل جامعة جنوب الوادي، ولكن الشهر العقاري رفض طلبه ووجهه بالذهاب للجهة المختصة لسماع شهادتهما، مبينين له أن الأمر ليس من اختصاصهم.

وأضاف الشاهد أن زوج "نائبة الغش" لم يسمع لموظفي الشهر العقاري وحدثت مشادة بينهم، حرر على إثرها مذكرة ضده في النيابة للتحقيق في الواقعة.

واتهمت الموظفة الزوج بالتعدي عليها وزملائها بالسب أثناء القيام بوظيفتهم وذلك أثناء اصطحابه طالبين لتسجيل شهادتهما ضد عضوة هيئة التدريس.

وتبين أن زوج النائبة نشوى رائف ذهب إلى الشهر العقاري بمجمع محاكم قنا وبصحبته اثنان من الشهود، وأراد تسجيل شهادتهما حيال واقعة الغش المتهمة بها زوجته النائبة داخل جامعة جنوب الوادي، ولكن الشهر العقاري رفض طلبه ووجّهه بالذهاب للجهة المختصة لسماع شهادتهما، قائلين إنه ليس من اختصاصهما ذلك الأمر، لكنه لم يسمع لموظفي الشهر العقاري وحدثت مشادة بينه وبين الموظفة المختصة فقاموا على إثرها بتقديم شكوى ضده في النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

بداية الواقعة

كانت جامعة جنوب الوادى أصدرت بيانا يتضمن أنه في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "انتساب" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة، سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب.

وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضاً على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وعلى أثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات.