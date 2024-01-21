السيسي عن أزمة إثيوبيا والصومال: (محدش يجرب مصر)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر تجدد رفضها، لمحاولة إثيوبيا المساس بأرض الصومال، وأضاف: " محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر".
وأضاف في مؤتمر مع نظيره الصومالي الذي يزور مصر حاليا: مصر لا تتدخل في شؤون الدول وتسعى للتعمير، وتحدثنا في موضوع الصومال وإثيوبيا
ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الحالي، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها "ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها"
وأوضح السيسي: كان لنا في مصر موقف، ببيان من وزارة الخارجية برفض المساس بوحدة أراضي الصومال ونجدد هذا التأكيد مرة أخرى
وتابع: التعاون والتنمية أفضل كثيرا من أي شئ آخر.. رسالتي هنا للإثيوبيين، التعاون مع الصومال وجيبوتي متاح بالوسائل التقليدية، محدش يرفض التعاون، محاولة القفز على أي أرض من الأراضي، عشان تستولى عليها، محدش هيوافق على كده
وأكمل السيسي: الصومال دولة عربية ولها حق الدفاع المشترك وفق ميثاق الجامعة العربية، مش بنهدد حد، ومش هنسمح لحد يهدد الصومال.. محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر ويهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا إننا نبقى موجودين معاهم
وفي بداية المؤتمر الصحفي قال السيسي لنظيره الصومالي: اسمح لي أن أهنئكم وأسجل بكل تقدير النجاحات اللي حققتوها تحت قيادتكم، نجحتم في مكافحة الإرهاب، وشطب الديون التي كانت تثقل الدولة الصومالية، وأخيرا نجاحكم في رفع الحظر المفروض لتوريد معدات وأسلحة
وأضاف السيسي: العلاقة بين مصر والصومال قوية وممتدة على مدار التاريخ.. المباحثات كانت بناءة جدا، وبحثنا تطويرها في كل المجالات.. مستعدين دائما لتطوير العلاقات مع الأشقاء العرب والأفارقة
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