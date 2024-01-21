السيسي عن أزمة إثيوبيا والصومال: (محدش يجرب مصر)

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر تجدد رفضها، لمحاولة إثيوبيا المساس بأرض الصومال، وأضاف: " محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر".

وأضاف في مؤتمر مع نظيره الصومالي الذي يزور مصر حاليا: مصر لا تتدخل في شؤون الدول وتسعى للتعمير، وتحدثنا في موضوع الصومال وإثيوبيا

ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الحالي، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها "ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها"

وأوضح السيسي: كان لنا في مصر موقف، ببيان من وزارة الخارجية برفض المساس بوحدة أراضي الصومال ونجدد هذا التأكيد مرة أخرى

وتابع: التعاون والتنمية أفضل كثيرا من أي شئ آخر.. رسالتي هنا للإثيوبيين، التعاون مع الصومال وجيبوتي متاح بالوسائل التقليدية، محدش يرفض التعاون، محاولة القفز على أي أرض من الأراضي، عشان تستولى عليها، محدش هيوافق على كده

وأكمل السيسي: الصومال دولة عربية ولها حق الدفاع المشترك وفق ميثاق الجامعة العربية، مش بنهدد حد، ومش هنسمح لحد يهدد الصومال.. محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر ويهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا إننا نبقى موجودين معاهم

وفي بداية المؤتمر الصحفي قال السيسي لنظيره الصومالي: اسمح لي أن أهنئكم وأسجل بكل تقدير النجاحات اللي حققتوها تحت قيادتكم، نجحتم في مكافحة الإرهاب، وشطب الديون التي كانت تثقل الدولة الصومالية، وأخيرا نجاحكم في رفع الحظر المفروض لتوريد معدات وأسلحة

وأضاف السيسي: العلاقة بين مصر والصومال قوية وممتدة على مدار التاريخ.. المباحثات كانت بناءة جدا، وبحثنا تطويرها في كل المجالات.. مستعدين دائما لتطوير العلاقات مع الأشقاء العرب والأفارقة