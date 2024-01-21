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البشير: قانونية النواب لم تراجع الاتفاقيات مع إسرائيل

1/21/2024 8:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت النائب دينا البشير
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، إن اللجنة لم تجتمع لمناقشة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني بسبب الانشغال بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024

وأضافت البشير في تصريحات صحفية: أن عددا كبيرا من النواب يرغبون بحضور جلسات مناقشة اللجنة المالية مع الوزارات والدوائر الرسمية، ولذلك لم تتم دعوة اللجنة للاجتماع خلال الفترة الأخيرة

ورجّحت البشير أن تتم دعوة اللجنة لمناقشة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني بعد الانتهاء من اقرار مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤

وأشارت البشير إلى أن اللجنة ستقوم برفع التوصيات إلى مجلس النواب حال انتهاء اللجنة من مناقشة الاتفاقيات

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