البشير: قانونية النواب لم تراجع الاتفاقيات مع إسرائيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت النائب دينا البشير
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، إن اللجنة لم تجتمع لمناقشة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني بسبب الانشغال بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024
وأضافت البشير في تصريحات صحفية: أن عددا كبيرا من النواب يرغبون بحضور جلسات مناقشة اللجنة المالية مع الوزارات والدوائر الرسمية، ولذلك لم تتم دعوة اللجنة للاجتماع خلال الفترة الأخيرة
ورجّحت البشير أن تتم دعوة اللجنة لمناقشة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني بعد الانتهاء من اقرار مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤
وأشارت البشير إلى أن اللجنة ستقوم برفع التوصيات إلى مجلس النواب حال انتهاء اللجنة من مناقشة الاتفاقيات
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