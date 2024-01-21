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الشريدة: 18 مليار دينار احتياطات الأردن من العملة الأجنبية

1/21/2024 8:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن رؤية التحديث الاقتصادي تسير وفق ما هو مخطط له، وبلغت نسبة الإنجاز فيها العام الماضي 82% وتم تحقيق 78 أولوية من أصل 96 أولوية.

وقال الشريدة خلال مناقشة الموازنة المالية لسنة 2024 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن باقي الأولويات سيتم إنجازها قبل منتصف العام الحالي.

وأضاف أن احتياطات المملكة من العملة الأجنبية بلغت 18 مليار دينار، فيما تجاوزت صادرات المملكة حتى تشرين الثاني الماضي 7.4 مليار دينار، فيما كان التضخم بنسبة 2.1% وهو معدل جيد بالنسبة للدول في المنطقة، بالإضافة للنمو في حجم الاستثمار الأجنبي حيث تجاوز 680 مليون دينار وزيادة النمو في القطاع الصناعي.

وأشار الشريدة إلى أن الحكومة من خلال البنك المركزي حافظت على استقرار الدينار الأردني والتصنيف الائتماني للمملكة رغم الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم والمنطقة خلال العام الماضي، مبينا أن الحفاظ على استقرار الدينار يعمل على استقرار القوة الشرائية.

وأوضح أن هناك جهد حكومي للتحديث الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والعمل على تطوير الإجراءات الإدارية التي من شأنها النهوض بالعمل العام.

MENAFN21012024000151011027ID1107747869

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