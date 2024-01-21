غسل محرك السيارة.. نظافة لكن النتيجة خطيرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذرت مجلة السيارات "أوتو تسايتونغ" الِألمانية من أن غسل المحرك بطريقة غير سليمة قد يلحق به أضراراً جسيمة.

وأوضحت المجلة أنه ليس من الضروري دائماً غسل محرك السيارة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتعليمات الشركة المنتجة وعدم المسارعة لغسل المحرك بمجرد اكتشاف اتساخات عليه أو وجود بقايا للأوراق وما شابه، تفادياً للإضرار بالمكونات الإلكترونية المحيطة به.

وأشارت "أوتو تسايتونج" إلى أن مكونات محركات السيارات الحديثة غالباً ما تكون محمية من الصدأ والتآكل، كما أنها محكمة ضد تسرب الاتساخات، حتى أن بعض الشركات تحظر غسل المحرك.

تسريب زيت





يعتبر غسل المحرك أمراً مفيداً إذا كان حيز المحرك به تسريب وتناثر للزيت بشكل كبير أو كان به اتساخات كبيرة. ويُنصح أيضاً بالتنظيف أو غسل حيز المحرك، إذا سكن بحيز المحرك أحد القوارض مثل الفئران وذلك لإزالة فضلات القوارض، ورائحة الحيوانات، التي تمتد في الغالب إلى المقصورة الداخلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن قبل بيع السيارة غسل المحرك؛ حيث يعطي المحرك النظيف انطباعاً جيداً. وبطبيعة الحال سيوصى هنا بتنظيف باقي مكونات وأجزاء السيارة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن التعرف على أي موضع تسرب للزيت والتسريبات الأخرى بسرعة أكبر بعد عملية التنظيف مباشرة.





الطريقة الصحيحة





أوصى خبراء المجلة بغسل المحرك لدى المراكز المتخصصة، ومع ذلك يمكن لأي شخص إزالة الاتساخات الخفيفة بعناية مثل أوراق الشجر والغبار باستخدام مكنسة أو فرشاة يدوية أو قطعة قماش.

ويتعين أيضاً تنظيف الجانب الداخلي من غطاء المحرك باستخدام منظف متعدد الأغراض خاص بالسيارات، وذلك للتخلص من الاتساخات العالقة هناك.

وقبل البدء فعلياً بغسل المحرك، يجب تغطية المكونات الإلكترونية الموجودة في حجرة المحرك مثل المولد ووحدة التحكم وصندوق الفيوزات بحيث لا يتسلل إليها الماء.

ويتم بعد ذلك رش المحرك البارد بمنظف خاص، ثم شطفه بالماء. وينصح بالحذر عند اختيار المنظف؛ حيث يمكن لبعض المنتجات الإضرار بطبقة الحماية من التآكل في كتلة المحرك.

وبعد ذلك، يترك المحرك حتى يجف قبل وضع المادة الحافظة. ويفضل عدم الاقتراب كثيرا من حيز المحرك بمنظف الضغط العالي أو البخار؛ فقد يؤدي ضغط الماء أو البخار الساخن إلى إتلاف الأجهزة الإلكترونية الحساسة خاصة مع المحركات الحديثة.





التنظيف بالثلج الجاف

تقدم بعض المراكز المتخصصة في غسل محركات السيارات خدمة الغسل بما يعرف بالثلج الجاف؛ حيث يقوم الخبراء بغسل المحرك بثاني أكسيد الكربون المتجمد، والذي يتسبب في إزالة الاتساخات دون خطر التضرر بالرطوبة.

المدة الصحيحة

في الغالب لا يستغرق الخبراء أكثر من 20 دقيقة في غسل محرك السيارة، الأمر، الذي يختلف قليلاً عند القيام بعملية غسل المحرك بنفسك.