تشيلسي يستهدف بنزيما وفيرمينو

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن "تشيلسي مهتم بشكل كبير بإبرام صفقتين من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية".

ذكرت الصحيفة أن "البلوز" يسعى للتعاقد مع كريم بنزيما وروبرتو فيرمينو لتدعيم خط هجومه الذي يعاني منذ بداية الموسم.

وأوضحت "المدرب ماوريسيو بوكيتينو يبحث عن قائد لخط الهجوم، ما يجعل النجم الفرنسي من الخيارات الجيدة لما يمتلكه من خبرة كبيرة".

وأشارت إلى أن الأزمة التي يعيشها بنزيما مع اتحاد جدة تعزز من إمكانية انتقاله إلى ستامفورد بريدج، بينما ارتبط اسم نجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو أيضاً بالعودة إلى "البريميير ليغ" من بوابة النادي اللندني، خاصة مع الأنباء التي ترددت بشأن رغبته في مغادرة الأهلي السعودي".

وأكدت أنه من المتوقع أن يناقش الاتحاد مستقبل لاعب ريال مدريد السابق الذي تغيب 17 يوماً عن تدريبات الفريق، قبل أن يشارك للمرة الأولى الخميس الماضي.