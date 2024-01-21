تشيلسي يستهدف بنزيما وفيرمينو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن "تشيلسي مهتم بشكل كبير بإبرام صفقتين من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية".
ذكرت الصحيفة أن "البلوز" يسعى للتعاقد مع كريم بنزيما وروبرتو فيرمينو لتدعيم خط هجومه الذي يعاني منذ بداية الموسم.
وأوضحت "المدرب ماوريسيو بوكيتينو يبحث عن قائد لخط الهجوم، ما يجعل النجم الفرنسي من الخيارات الجيدة لما يمتلكه من خبرة كبيرة".
وأشارت إلى أن الأزمة التي يعيشها بنزيما مع اتحاد جدة تعزز من إمكانية انتقاله إلى ستامفورد بريدج، بينما ارتبط اسم نجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو أيضاً بالعودة إلى "البريميير ليغ" من بوابة النادي اللندني، خاصة مع الأنباء التي ترددت بشأن رغبته في مغادرة الأهلي السعودي".
وأكدت أنه من المتوقع أن يناقش الاتحاد مستقبل لاعب ريال مدريد السابق الذي تغيب 17 يوماً عن تدريبات الفريق، قبل أن يشارك للمرة الأولى الخميس الماضي.
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