مشروع هارموني مختص بالاعمال اليدوية (المطبقانيات والورد) - صور

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- Khaberni) خبرني - دوماً ما نجد نساء تخرجوا من الجامعة ولم يجدوا فرص عمل، أو هناك فرص عمل لكنها شاقة مقابل دخل مادي صغير، حسناً هناك حلول بديلة دائماً فقط تحتاج منا الإصرار والجد وفي هذا السياق سنقدم لكم مشروع لاحد فتيات محافظة اربد تدعى نفين حداد (خريجة اعلام) والذي اسمته ( مشروع هارموني ) والذي يعني الانسجام و الترابط .
ومشروع هارموني، هو عبارة عن مشروع لاعمال يدوية خاص بالمطبقانيات والورد (طبيعي، صناعي والشبر) اضافة للشموع لكافة المناسبات .
للتواصل والاستفسار تاليا رقم هاتف المسؤول عن المشروع ورابط صفحة الفيسبوك والانستغرام الخاصة بهارموني :
صفحة فيسبوك
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صفحة الانستغرام :
رقم الهاتف
: ( +962 7 9921 6566 )
وتاليا صور من الاعمال اليدوية التي يقدمها هارموني :
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