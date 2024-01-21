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النظامي يحصل على الماجستير في الصحافة الاستقصائية

1/21/2024 7:18:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حصل الصحافي خليل النظامي
على درجة الماجستير في الإعلام تخصص الصحافة الاستقصائية من جامعة الشرق الأوسط بتقدير جيد جدا.


واجازت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور رامز أبو حصيرة مشرفا للرسالة، والأستاذ الدكتور كامل خورشيد، والأستاذ الدكتور عزت الحجاب، والدكتور محمود السماسيري مناقشا خارجيا من جامعة سوهاج في جمهورية مصر الشقيقة، رسالته العلمية بعنوان "العوامل المؤثرة في عمل الصحافة الاستقصائية في الأردن في ضوء نموذج التسلسل الهرمي للتأثيرات".

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