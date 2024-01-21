الرزاز يحذر من الذباب الإلكتروني

MENAFN - Khaberni) خبرني - التقى رئيس الوزراء الأسبق، عمر الرزاز، عددا من شباب وشابات قضاء منشية بني حسن، في ندوة حوارية، تحدث خلالها عن أهمية الشباب في بناء الأوطان وعن الجهد الكبير الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني وسموّ وليّ العهد الأمير الحسين، ولي العهد، في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وبدأت الندوة بترحيب الدكتور صادق شديفات ميسر الجلسة، بالرزاز، وتقديم نبذة عن سيرته الذاتية، ثم نبذة عن قضاء منشية بني حسن.

وبعد ذلك تحدث الشديفات عن مشروعَ النهضةِ الوطنيةِ، وأكّد أنه في ظلِّ الظروفِ الراهنةِ التي يتعرضُ لها أشقاؤنا في فلسطينَ المحتلةِ وخاصةً في قطاعِ غزةَ من عدوانٍ غاشمٍ وقتلٍ وحشيٍّ للأطفالِ والنساءِ، وتدميرٍ للُبُنى التحيةِ، نجتمعُ كلنا خلفَ قيادتِنا الهاشميةِ باعتبارها قضيةَ الأردن المركزية والأولى، وما يقومُ به من دورٍ بارزٍ وهامٍ في الدفاعِ عن المقدساتِ الإسلاميةِ والمسيحيةِ في مدينة القدسِ التي تعتبرُ خطاً أحمر.

وتحدث الرزاز عن المنعة الوطنية ودور جلالة الملك في الظروف الراهنة، مبينا أنَّ خطاب

الملك في الغرف المغلقة وفي حواره مع شعبه متماثل مع خطابه في المحافل الدولية.

وأشار الرزاز إلى اللاءات الثلاثة، وأهمية تلاحم القيادة مع الشعب وضرورة تحويل التحديات إلى فرص، مؤكدا أن الاختلاف مؤشر صحي في المجتمع.

وتطرّق في حديثه إلى الذباب الإلكتروني وضرورة توعية الشباب بأهمية تمييز الخبر الصحيح من الكاذب، مضيفا أن موقف جلالة الملك صلب وواضح في أنَّ حل الصراع يكمن بحل الدولتين.

وأشار الرزاز إلى المنعة الاقتصادية والوطنية، وتحدث عن قانون الانتخاب وضرورة مشاركة الشباب في صنع القرار من خلال مشاركتهم في الانتخابات، مؤكدا أن الأردن قوي ومنيع.

وتوقّع أن تجري الانتخابات في موعدها، ثم بيّن أن نظام ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات خطوة بالاتجاه الصحيح، وأكّد على ضرورة إعادة مشروع خدمة العلم؛ على أن يكون خلال العطلة المدرسية أو الجامعية ليكون الأردن قويا.

وأشار الرزاز إلى ضرورة تشجيع السياحة والزراعة والاستفادة من القيمة المضافة، ثم دار حوار موسع حول موضوع المحاضرة مع الشباب.

وعبّر الرزاز في نهاية اللقاء عن إعجابه بالمستوى الرفيع لوعي الشباب ومستوى حرصهم ومسؤوليتهم وأشاد بقدرتهم في طرح أسئلة صعبة وجادة تلامس الواقع، وأكد أّنهم يتقدمون علينا في طرحهم ورؤيتهم للحاضر والمستقبل؛ لذا علينا أن نعزز العمل معهم.

وبعد اللقاء استضاف الدكتور صادق شديفات في دارته الرئيس وكان باستقباله وجهاء بلدة منشية بني حسن وعدد من الأصدقاء من مختلف مناطق المملكة.

