لدى الاتحاد الافريقي للعبة (كاف).. الاتحاد التونسي لكرة القدم يحتج ضد أداء حكم مباراة مالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤول بالاتحاد التونسي لكرة القدم إن الاتحاد سيحتج لدى الاتحاد الافريقي للعبة (كاف)، بسبب تغاضي حكم مباراة أمس ضد مالي عن احتساب ركلة جزاء لتونس.
وقال حسين جنيح مدير المنتخبات الوطنية إن الاتحاد سيرسل احتجاجه لـ"كاف" لعدم منح ركلة جزاء واضحة للمنتخب التونسي.
وأضاف لمراسلي وسائل الإعلام المحلية أنه "تعجب من عدم تدخل حكم الفيديو المساعد (فار) في اللقطة".
واحتجت بعثة تونس على دكة الاحتياط في مباراة مالي، ضد مخالفة مرتكبة على يوسف المساكني وطالبت باللجوء إلى الفار لكن حكم الساحة أشار بمواصلة اللعب.
وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.
وتتصدر مالي ترتيب المجموعة الخامسة بأربع نقاط وخلفها ناميبيا بثلاث نقاط، بينما يحتل منتخب تونس المركز الثالث بنقطة، وجنوب أفريقيا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.
وتلعب ناميبيا وجنوب أفريقيا في وقت لاحق من اليوم.
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