لدى الاتحاد الافريقي للعبة (كاف).. الاتحاد التونسي لكرة القدم يحتج ضد أداء حكم مباراة مالي

قال مسؤول بالاتحاد التونسي لكرة القدم إن الاتحاد سيحتج لدى الاتحاد الافريقي للعبة (كاف)، بسبب تغاضي حكم مباراة أمس ضد مالي عن احتساب ركلة جزاء لتونس.

وقال حسين جنيح مدير المنتخبات الوطنية إن الاتحاد سيرسل احتجاجه لـ"كاف" لعدم منح ركلة جزاء واضحة للمنتخب التونسي.

وأضاف لمراسلي وسائل الإعلام المحلية أنه "تعجب من عدم تدخل حكم الفيديو المساعد (فار) في اللقطة".

واحتجت بعثة تونس على دكة الاحتياط في مباراة مالي، ضد مخالفة مرتكبة على يوسف المساكني وطالبت باللجوء إلى الفار لكن حكم الساحة أشار بمواصلة اللعب.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتتصدر مالي ترتيب المجموعة الخامسة بأربع نقاط وخلفها ناميبيا بثلاث نقاط، بينما يحتل منتخب تونس المركز الثالث بنقطة، وجنوب أفريقيا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وتلعب ناميبيا وجنوب أفريقيا في وقت لاحق من اليوم.

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