خلال اجتماعه في أبوظبي..المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية يعتمد إقامة 8 بطولات

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية إقامة 8 من الدورات والبطولات خلال العامين الحالي والمقبل، خلال اجتماعه الذي عقد بفندق ميلينيوم الروضة بأبوظبي، الجمعة الماضي، وترأسه الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد، كما تم إقرار مسودة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الآسيوي على أن يتم التواصل مع الأخير لتشكيل لجنة مشتركة، والموافقة على أن يقوم الاتحاد الرياضي المصري بتنظيم المؤتمر العلمي في عامي 2024 و2025 على التوالي، على أن يتم تزويد الأمانة العامة للاتحاد بتاريخ التنظيم وكل الأمور المتعلقة بالمؤتمر.

واطلع المكتب التنفيذي على تقرير اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وانتخابات المكتب التنفيذي «FISU»، وقدم التهنئة لعلي مسري «الإمارات»، وسامي قرة بتيان «لبنان» على فوزهما بمقعدين في المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي، وهو ما يسهم في دعم مسيرة الاتحاد العربي في رعايته للرياضة الجامعية، كما تمت تهنئة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، على فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

وشكر الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد، أعضاء المكتب التنفيذي على الدور الذي يقومون به في الارتقاء بالرياضة الجامعية العربية، معتبراً أن اعتماد إقامة 8 من البطولات والدورات في العامين الحالي والمقبل يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على استمرار النشاط الرياضي، كما ثمن الدور الذي يمكن أن يلعبه قيام مؤتمر علمي في إثراء الجانب الأكاديمي، وشكر الاتحاد المصري على استضافته هذا الحدث مرتين على التوالي.

واعتبر الدكتور الحساني أن الدورة الحالية من عمر الاتحاد تشهد نقلة كبيرة لعمل الاتحاد، الذي ثبت عدداً من البطولات والدورات لتقام سنوياً، بحيث تقام كل منها في دولة مختلفة، وهو ما يساعد في تعزيز قيم التعاون والإخاء، فضلاً عن استمرارية المسابقات التي تمكن الرياضيين من طلاب الجامعات العربية من التنافس الشريف.

يذكر أن الدورات والبطولات المقبلة هي: دورة الألعاب الشاطئية الثالثة للطلاب والطالبات تقام في المغرب أبريل المقبل، بطولة التايكواندو للطلاب والطالبات بالأردن سبتمبر المقبل،

بطولة كرة السلة للطلاب والطالبات نوفمبر المقبل بتونس، بطولة زايد الثالثة لكرة القدم للصالات للطلاب بالإمارات ديسمبر.

أما عام 2025 فسيشهد إقامة بطولة لكرة الطائرة الشاطئية بعُمان فبراير 2025 «طلاب وطالبات»، وبطولة كرة الطاولة بسوريا في سبتمبر «طلاب وطالبات»، والدورة الرياضية للألعاب الفردية في مصر تحدد لاحقاً «طلاب وطالبات»، وبطولة زايد الرابعة لكرة القدم للصالات بالإمارات في ديسمبر «طلاب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز