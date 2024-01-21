أكبر مناسبة عائلية رياضية في المنطقة..ماراثون «شتاء مليحة».. فعالية رياضية عززت الرياضة المجتمعية





شهدت منطقة مليحة مساء أول من أمس وفي تمام الرابعة عصراً، انطلاق ماراثون شتاء مليحة في واحدة من أبرز الفعاليات الشتوية المجتمعية في إطار الشراكة المؤسسية.



انطلق الماراثون من جوار طوي حميد بمشاركة 77 متسابقاً، حيث حضر هذا الحدث الرياضي أحمد سالم عوض الكتبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي، ومحمد عوض الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المشاركة وعدد كبير من الزوار والأسر ووسائل الإعلام.

جاء تنظيم الفعالية الرياضية بمبادرة من المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وبلدية مليحة، ونادي مليحة الرياضي، وبيئة ومجلس الشارقة الرياضي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

حظي الماراثون بتجمع أسري كبير، حيث شكّلت هذه الفعالية الرياضية أكبر مناسبة عائلية رياضية في المنطقة، وكانت مسابقة الماراثون مفتوحة للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة، مع انطلاقة ملفتة للفعالية الرياضية وتفاعل وحضور لافت للأسر ومحبي الرياضة.

التزام

ويعتبر الماراثون من أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية المهمة التي تجمع أفراد المجتمع وتعزز الروح الرياضية والصحية بين الأفراد وتشجع في أهدافها على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي، وتعكس التزام الجهات المنظمة بتعزيز اللياقة البدنية والصحة في المجتمع.

مع صافرة الانطلاق كانت أجواء ماراثون شتاء مليحة فريدة ومثيرة، حيث امتزجت روح المنافسة الرياضية بالحماس والفرح في ظل حضور الماراثون عدداً كبيراً من المشاركين بلغوا 77 مشاركاً، بخلاف المتابعين من قبل الزوار والسياح في المنطقة، وتشكلت أجواء عائلية ومجتمعية مليئة بالفرح والتفاؤل، كما تواجدت أسر بأكملها تشجع أبناءها وبناتها، وشباب يتحدون أنفسهم لتحقيق أفضل أداء رياضي.

ومع خط النهاية تم تكريم وتتويج الفائزين في الماراثون وفق فئات المشاركين، وتسلم الفائزون جوائزهم وسط أجواء احتفالية، حيث إن تكريم الفائزين شكّل لحظات ملهمة تجسد الإنجازات الرياضية وتحفيز الآخرين للاستمرار في ممارسة النشاط البدني.

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