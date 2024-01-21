الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2023-2024 تنطلق غداً

تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباح يوم غد الإثنين الفترة الثانية "الشتوية" لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والتي ستمتد حتى يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير المقبل.

ويحق للأندية خلال الفترة الشتوية تسجيل اللاعبين في الفريق الأول بأندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى، وفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة والشباب للموسم الكروي الحالي.

الجدير بالذكر أن الفترة الأولى للتسجيل "الصيفية" كانت في الفترة من 2 يوليو إلى 21 سبتمبر 2023، وبلغت معاملات الأندية خلال تلك الفترة 1715 معاملة، وزعت ما بين 51 معاملة استبدال، و46 إعارة، و25 انتقال لاعب، و 1520 تسجيل لاعب، و73 كشف قيد.

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