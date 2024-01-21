الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2023-2024 تنطلق غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباح يوم غد الإثنين الفترة الثانية "الشتوية" لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والتي ستمتد حتى يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير المقبل.
ويحق للأندية خلال الفترة الشتوية تسجيل اللاعبين في الفريق الأول بأندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى، وفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة والشباب للموسم الكروي الحالي.
الجدير بالذكر أن الفترة الأولى للتسجيل "الصيفية" كانت في الفترة من 2 يوليو إلى 21 سبتمبر 2023، وبلغت معاملات الأندية خلال تلك الفترة 1715 معاملة، وزعت ما بين 51 معاملة استبدال، و46 إعارة، و25 انتقال لاعب، و 1520 تسجيل لاعب، و73 كشف قيد.
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