Sunday, 21 January 2024 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2023-2024 تنطلق غداً

1/21/2024 7:17:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباح يوم غد الإثنين الفترة الثانية "الشتوية" لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والتي ستمتد حتى يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير المقبل.

ويحق للأندية خلال الفترة الشتوية تسجيل اللاعبين في الفريق الأول بأندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى، وفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة والشباب للموسم الكروي الحالي.

الجدير بالذكر أن الفترة الأولى للتسجيل "الصيفية" كانت في الفترة من 2 يوليو إلى 21 سبتمبر 2023، وبلغت معاملات الأندية خلال تلك الفترة 1715 معاملة، وزعت ما بين 51 معاملة استبدال، و46 إعارة، و25 انتقال لاعب، و 1520 تسجيل لاعب، و73 كشف قيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN21012024000110011019ID1107747832

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث