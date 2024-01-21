صواريخ باليستية في أيدي ميليشيات مسلحة في العراق!

منذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر الماضي، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في العراق لعشرات الهجمات الصاروخية تبنتها ميليشيات مسلحة عراقية ضد القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار.

إلا أن القصف الأخير، أمس، كان لافتاً وفيه من المعطيات ما يشير إلى إمكانية تغير قواعد اللعبة في العراق. فللمرة الأولى، أكد بيان الجيش الأمريكي استخدام الميليشيات صواريخ باليستية لقصف القاعدة العسكرية.

وقال مسؤول أمريكي، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن جنودا أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وإن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في الهجوم.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القاعدة تعرضت للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ أطلقتها فصائل مدعومة من إيران داخل العراق.

وكان تقييم الجيش الأمريكي أقوى من الروايات المبدئية للحدث من مصادر أمنية في العراق التي ذكرت ومعها مصدر في الحكومة العراقية أن القاعدة تعرضت لهجوم صاروخي فحسب. ورغم تأكيد الجيش الأمريكي اعتراضه لمعظم الصواريخ، إلا أن امتلاك ميليشيات عراقية صواريخ باليستية يعني أنها قد تتحول إلى مصدر توتر إقليمي في حال تدخلت في صراعات المنطقة أو أرادت إرسال رسائل - بالوكالة - إلى دول مجاورة، كما الحال مع جماعة الحوثي.

وحذرت جنين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم، من خطر انجرار العراق إلى الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت بلاسخارت في بيان" يمر الشرق الأوسط بمرحلةٍ حرجة، حيث يهدد الصراعُ المحتدم في غزة والأعمالُ المسلحة في أماكن أُخرى باندلاع مواجهة كبيرة"، وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

ومنذ أن بدأت الحرب غزة، تعرض الجيش الأمريكي للهجوم 58 مرة على الأقل في العراق و83 مرة في سوريا من ميليشيات مسلحة تتهمها واشنطن بموالاة إيران، وعادة ما يكون الهجوم بمزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغومة.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم داعش.

وقصفت إيران يوم الاثنين الماضي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بصواريخ باليستية فيما قالت إنه هجوم على مقر تجسس إسرائيلي، وهي مزاعم نفاها مسؤولون عراقيون وأكراد عراقيون. وشككت مصادر غير رسمية في مصدر الهجوم، وتحدثت عن انطلاق صواريخ باليستية من منطقة تقع تحت سيطرة فصائل عراقية مسلحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز