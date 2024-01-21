ناسا تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد انقطاعه

أعادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"

الاتصال بمروحيتها الصغيرة "إنجينويتي" الموجودة على المرّيخ، حسب ما أعلنت السبت، بعدما فقدته لبعض الوقت على إثر عطل غير متوقع.

وكانت هذه المروحية التي تشبه طائرة مسيّرة كبيرة أصبحت عام 2021 أول مركبة بمحرّك تنفذ طلعات جوية فوق كوكب آخر غير الأرض.

وحملَها إلى الكوكب الأحمر يومها الروبوت الجوال "برسفيرنس" الذي يتولى نقل البيانات منها إلى الأرض، وتتمثل مهمته في البحث عن مؤشرات لحياة قديمة على المريخ.

إلاّ أن الاتصالات بين "إنجينويتي" والمركبة الجوالة انقطعت فجأة الخميس خلال الطلعة الثانية والسبعين للمروحية فوق المرّيخ.

وأعلن مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" والمسؤول عن المروحية عصر السبت، على شبكة "إكس" أن ثمة "خبراً جيداً اليوم".

وأشارت الوكالة إلى التمكّن أخيراً من استعادة الاتصال بالمروحية من خلال إصدار أمر لـ"برسفيرنس" يتنفيذ "عمليات استماع طويلة الأمد لالتقاط إشارة إنجينويتي".

وأضافت أن الفريق المسؤول عن المروحية "يعمل على درس البيانات الجديدة للحصول على تفسير أكثر وضوحاً لسبب الانقطاع غير المتوقع للاتصال خلال الطلعة الثانية والسبعين".

وشرحت "ناسا" في وقت سابق أن طلعة الخميس كانت تهدف إلى "التدقيق في أنظمة المروحية، بعد هبوطها أبكر مما كان يُفترض خلال طلعتها السابقة".

وافادت "ناسا" في المنشور الذي أوردته مساء الجمعة أن "إنجينويتي" وصلت إلى ارتفاع 12 متراً، ولكن "أثناء هبوطها، توقفت الاتصالات بين المروحية والمركبة الجوالة في وقت أبكر، قبل هبوطها".

واشار مختبر الدفع النفاث عبر "إكس" الجمعة إلى أن "إنجينويتي" لم تعد في مدى رؤية "برسفيرنس"، وأن الفرق المسؤولة عن المركبة الجوّالة "قد تلجأ لنقلها إلى مكان أقرب لإجراء فحص بصري".

وسبق لوكالة الفضاء الأمريكية أن فقدت العام الفائت الاتصال بالمروحية المرّيخية لفترات أطول تجاوزت الشهرين.

وكان من المفترض أساساً أن تقتصر طلعات المروحية التي تزن 1,8 كيلوغرام

على خمس فحسب، لكنّ مهمتها فاقت كل التوقعات.

وبلغ مجموع المسافة التي اجتازتها المروحية في طلعاتها إلى اليوم 17 كيلومتراً، ووصلت في تحليقها إلى ارتفاع 24 متراً.

وفاجأ صمودها طوال هذه المدة المعنيين وخصوصاً أنها تستخدم ألواحها الشمسية التي تشحن بطارياته نهاراً لتوفر التدفئة لنفسها في صقيع ليالي المريخ الجليدية.

وأدّت المروحية دور مستكشف جوي لمساعدة الروبوت الجوال في البحث عن علامات عن حياة ميكروبية قديمة قبل مليارات السنين، عندما كان المريخ أكثر رطوبة ودفئاً مما هو عليه اليوم.