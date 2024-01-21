الحرب على غزة تدخل منعطفا جديدا وسط خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مرحلة جديدة مع تواتر تقارير عن إعادة تموضع وانتشار للقوات الإسرائيلية شملت العديد من المناطق التي كانت قد انسحبت منها قبل أسابيع.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه ينظر بخطورة بالغة لانتقال إسرائيل إلى“مرحلة إفراغ مدينة غزة من سكانها عنوة وبقوة السلاح في إطار جريمة التهجير القسري والإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ 7 (تشرين الأول) أكتوبر الماضي”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه تلقى إفادات توثق إجبار الجيش الإسرائيلي عائلات فلسطينية مكونة من عشرات الأفراد، غالبيتهم من النساء والأطفال، على النزوح القسري إلى وسط وجنوب قطاع غزة بعد اقتحام منازلهم ومراكز إيواء لجأوا إليها يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وذكر المرصد أن عمليات التهجير عنوة جرت بعد إعادة قوات الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية مداهمة مناطق واسعة في مدينة غزة، لاسيما أحياء تل الهوى، ودوار أنصار، والشيخ عجلين، وإجبار من تبقى من عائلات فيها على النزوح قسريا.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن إحصاءاته الأولية تفيد بنزوح مليون و995 ألف فلسطيني من مناطق سكنهم، من بينهم كثيرون نزحوا عدة مرات، حيث اضطرت عائلات بأكملها للتنقل مرارا وتكرارا دون أن تجد ملجأ آمنا لها.

وشدد المرصد على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدا وتعتبر تهجيرهم قسريا انتهاكا جسيما يرقى إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

يأتي هذا بينما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت إنذارا جديدا لسكان قطاع غزة يدعوهم فيه إلى ضرورة النزوح إلى رفح عبر شارع الرشيد البحر ، الذي قال إنه سيظل مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه حصرا خلال سبع ساعات حددها من الصباح حتى العصر.

وتنسجم الإجراءات الإسرائيلية مع إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي قدما في حربه المعلنة ضد حركة حماس، على الرغم مما يواجهه من انتقادات داخلية وخارجية حتى من أقرب حلفائه.

فالحرب المستمرة للشهر الرابع لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة حتى الآن، بحسب مراقبين، فهي لم تقض على حركة حماس ولم تستطع جعل إسرائيل في مآمن من الصواريخ التي لا تزال تطلق من القطاع، ولم تتمكن حتى من تحرير الرهائن المحتجزين في غزة.

ومع ارتفاع فاتورة تلك الحرب اقتصاديا، وفي ظل انتقادات بعض وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي نفسه لقرارات نتنياهو، وسخط أهالي الرهائن ومطالبتهم برحيله تزداد الضغوط على الرجل الذي يفقد كل يوم نصيبا كبيرا من الدعم الذي حظي به في بداية الحرب حتى من قبل الولايات المتحدة، الحليف الأقوى والأقرب لإسرائيل.

فالخلافات الأمريكية الإسرائيلية عادت لتطفو على السطح من جديد بشأن حرب غزة، بعدما أثار رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب، عاصفة انتقادات من قبل مسؤولين أمريكيين.

وقال نتنياهو عبر حسابه على موقع إكس:“لن أتنازل عن سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على كل الأراضي الواقعة غرب الأردن”، وذلك بعد تأكيد مكتبه على رغبته في سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء هذا الموقف غداة إعلان البيت الأبيض عن تفاصيل اتصال هاتفي هو الأول منذ نحو شهر بين بايدن ونتنياهو، تردد أنه تناول الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والتي رأى الرئيس الأمريكي أن أحد هذه الحلول قد يتضمن دولة منزوعة السلاح.

إلا أن مكتب نتنياهو قال في بيان:“خلال محادثته مع الرئيس بايدن، أكد رئيس الوزراء نتنياهو مجددا على سياسته التي تنص على أنه بعد تدمير حماس يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أنها لن تمثل تهديدا بعد الآن على إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية”.

وفي هذا الصدد، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عبر حسابه على موقع إكس إن نتنياهو أكد رفضه قيام دولة فلسطينية“وسيواصل حربه المدمرة ضد الفلسطينيين الأبرياء، ويمنع الإمدادات اللازمة للحيلولة دون حدوث مجاعة جماعية، الآن يجب علينا أن نوضح موقفنا... كما يجب على الرئيس بايدن أن يعلن بوضوح وبصوت عال رفضه سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة”.

ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية ربما تبحث عن حل ينهي هذه الحرب من أجل إحراز بعض النقاط لصالحها في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، لاسيما في ظل تزايد التنديد الشعبي دوليا بما تقترفه القوات الإسرائيلية في غزة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن نتنياهو يسعى لـ”استرضاء أعضاء ائتلافه اليميني الحاكم بتكثيف الحرب ضد حماس، بينما يعارض دعوات ضبط النفس من جانب الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل”.

وردا على تصريحات نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية ، دعت الرئاسة الفسلطينية واشنطن إلى“الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفسلطينية نبيل أبو ردينة إن“حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967′′، مؤكدا أن“الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وعن القدس ومقدساتها، وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن”.

كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا السبت أن“الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته”، وووصف أي“إنكار” لهذا الحق بأنه“غير مقبول”.

وقال غوتيريش إن“رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول”، مضيفا أن“هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على“وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته”.

وما بين بحث نتنياهو عن تحقيق“النصر الكامل” وضرورة التأكد من أن“حماس لم تعد تمثل تهديدا” لأمن إسرائيل، تتواصل الحرب ليس فقط في غزة ولكن على جبهات عدة أخرى، وتتزايد معها المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة المشتعلة بالفعل إلى دوامة من الفوضى ربما يخرج الكل خاسرا فيها.