الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 258 مرة ومنع رفع الأذان 704 أوقات في الإبراهيمي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية تقريرها السنوي لواقع انتهاكات الاحتلال على المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي، وسائر دور العبادة خلال عام 2023، واصفة إياه بالعام الصعب والقاسي.

وقالت الأوقاف في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إن الاحتلال وسوائب المستعمرين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات التي تجاوزت 258 اقتحاما، أو بأعداد المقتحمين الذين

قدِّروا بعشرات الآلاف، إضافة لمخططات تهويدية خطيرة طالت المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وعشرات حالات الإبعاد لحراس المسجد وسدنته والمرابطين والمرابطات وللمواطنين، وفي الحرم الإبراهيمي منع الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان 704 أوقات وأغلقه

لعشرة

أيام.

وشهد عام 2023 ازديادا في عدد المساجد التي تعرضت للانتهاكات نتيجة لما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من حرب ظالمة كان نتيجتها فيما يتعلق بالمساجد تعرض 388 مسجدا للتدمير، منها 145 تم تدميرها تدميرا كليا، فيما تعرض 243 مسجدا إلى تدمير جزئي يحول دون إقامة الصلاة فيها على الشكل المناسب، ما أدى إلى انتهاك واضح لحق أساس من حقوق الإنسان الفلسطيني في حريته بالعبادة دون أي معيق أو مانع.

واعتدى الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المساجد في الضفة الغربية،

ففي مدينة الخليل منع أعمال الصيانة بمسجد ووقف الوكالة في البلدة القديمة، وبمحيطه بسبب محاذاته لمستعمرة. كما هاجمت مجموعة من مستعمري بؤرة "إبراهام أفينو" المقامة على أراضي السوق المركزية للخضار بالحجارة مسجد "السنية" الواقع في منطقة السهلة والقريب من سوق الخضار، ما أدى إلى تحطيم نوافذه، وتخريب الساحة الخارجية، إضافة إلى الاعتداء على مسجد قيطون البلدة القديمة في الخليل.

كما اعتدى الاحتلال على "مشهد الأربعين" وهو مسجد إسلامي يعد من أهم المواقع الأثرية القديمة في مدينة الخليل، يقع على قمة جبل تل الرميدة وسط الخليل المقابل للحرم الابراهيمي الشريف من الناحية الجنوبية الغربية، على مساحة حوالي 741 مترا مربعا.

وهو مسجل باسم مأمور أوقاف الخليل بصفته متولي الأوقاف الإسلامية في المدينة منذ عام 1941.

وداهمت قوات الاحتلال وفتشت مسجد علي بن أبي طالب في مدينة البيرة. وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء والهدم مسجد بلال بن رباح في منطقة خشم الكرم في مسافر يطا.

ونشطت المنظمات المتطرفة هذا العام من خلال تصريحاتها التحريضة، ومساعيها لبناء الهيكل المزعوم، وزدادت وتيرة الاقتحامات النوعية، وأدى مستعمرون صلوات تلمودية علنية بعد سماح محاكم الاحتلال لهم بأداء الصلوات الجماعية داخل الأقصى، وتم إدخال "القرابين " للمسجد خلال عيد "العرش" العبري، إضافة إلى رفع أعلام الاحتلال داخله، ضمن محاولات تأكيدهم على أنّ المسجد تحت السيادة الإسرائيلية، ورصد التقرير ممارسة الاحتلال انتهاكا غير مسبوق وذلك بقطع أسلاك سمّاعات مآذن المسجد الأقصى لمنع صوت الأذان من الوصول خارجه بشكل استفزازي، ودخول الاحتلال لمسجد الرحمة بشكل استفزازي وتدنيسه بأحذيتهم وقطع الأسلاك الكهربائية في داخله، كما قاد وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير أكثر من اقتحام خلال العام للمسجد الأقصى مع عدد من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وحولت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، خاصة في أعيادهم على مختلف مسمياتها، واعتدت على المصلين الآمنين فيه، تارة بالاعتداء والضرب وتارة بالاعتقال والإبعاد، وفي شهر رمضان مارست سلطات الاحتلال سياسة الضرب والعنف من خلال التعرض للأعداد الغفيرة من المؤمنين الصائمين والتي أمَّت الأقصى لممارسة عبادتهم، وشعائرهم بأمن وسلام، فانقضت عليهم بالهروات، والأعيرة المطاطية، وحاصرت المصلى القبلي أكثر من مرة، وألقت بقنابل الغاز عبر النوافذ التي حطمتها.

كما ضيقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين خلال محاولاتهم لدخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى تناقص شديد في عدد المصلين ليصل إلى بضعة آلاف، والاعتداء عليهم جسديا ودفعهم للصلاة في الشوارع المحيطة بأبواب المدينة المقدسة.

وبيَّن التقرير، الذي تعده العلاقات العامة في وزارة الأوقاف، ما يتعرض له الحرم الابراهيمي من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي أغلقه لـ10 أيام خلال عام 2023، ومنع رفع الأذان فيه 704 أوقات، وارتكب عددا من الاعتداءات بأشكال متنوعة،

منها:

الاحتفال باكتمال بناء المصعد الكهربائي والمسار السياحي للمصعد خلال حفل حضره قادة المستعمرين، وقيامه بحفريات كبيرة في ساحاته واقتحامه لمرات كثيرة.

ورصد التقرير اقتحام 415 جنديا، مصلى الاسحاقية في الحرم الابراهيمي. وفي مناسبات عديدة رفع المستعمرون الأعلام الإسرائيلية، والرموز الدينية والتاريخية الصهيونية كالشمعدان على أسواره، كما أقام الحفلات الصاخبة، وتدخل بشؤونه، وواصل حصاره، وأغلقه بوجه المصلين عدة مرات ومنع عددا منهم من دخول الحرم الإبراهيمي ومنع أعمال الترميم، واستحدث الكثير من التصرفات التي تهدف لتهويده.

واقتحم المستعمرون تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي منطقة الاسحاقية في الحرم الإبراهيمي الشريف وقاموا بالاعتداء على موظفي الحرم أثناء اعتراضهم على هذا الاقتحام. إضافة إلى اعتلاء ضباط الاحتلال سطح الحرم وفتح باب الاسحاقية من السطح والاعتداء على قفل الاسحاقية.

كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق المفرقعات من داخل ساحاته وسطحه.

كما دنّست قوات الاحتلال حرمة الحرم الإبراهيمي من خلال إقامة أنشطة في منطقة الباب الشرقي للجاولية الشرقية. وإمعانا في السيطرة والاستفزاز، أقدم مستعمرون للمرة الثانية على إقامة حفل صاخب في منطقة الصحن، صاحبته الموسيقى والطبل والضرب على الأبواب، وأجرى الاحتلال مناورات لجنوده داخل الحرم الإبراهيمي وساحاته، وقام بإشعال النار داخله، وأنار شمعة الأنوار فيما يسمى عيد الأنوار بالقسم المغتصب.

وشددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الالكترونية المؤدية للحرم الابراهيمي، لتأمين احتفالات المستعمرين بعيد الفصح اليهودي في الحرم وساحاته.

كما كثفت من تواجدها على كافة المداخل المؤدية الى الحرم لتأمين وصول المستعمرين إلى مدينة الخليل والمناطق الاثرية بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، وأغلقت بعض الاسواق في البلدة القديمة.

يذكر أن الأعياد اليهودية تشكل كابوسا ينغص حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة أنها تتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة خاصة في مدينتي القدس، والخليل بذريعة تأمين المستعمرين.

وأضاف الاحتلال الإسرائيلي اعتداء جديدا يضاف إلى سلسلة اعتداءاته، بسماحه للمستعمرين من وضع بيوتهم المتنقلة ليفتح المجال أمامهم للاستيلاء على مقر مديرية أوقاف الخليل القديم والمغلق بقرار عسكري ظالم، إضافة إلى اعتداءاته السابقة على الأملاك الوقفية أمام الأوقاف.

واعتدت قوات الاحتلال على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة بالخليل بتكسير زجاج الأضرحة والمسجد،

وهو ما حصل من قبل المستوطنين الذين اعتدوا على زاوية الشرفا في البلدة القديمة وقاموا بالعبث فيها والتخريب، تحت حماية قوات الاحتلال.

واقتحم المئات من المستعمرين مقامات كفل حارس قرب سلفيت، إضافة إلى اقتحام الآلاف منهم لمقام النبي يوسف في مدينة نابلس لعدد من المرات وقع على إثرها إصابات وجرحى في صفوف المواطنين.

واعتدت سوائب المستعمرين على مقبرة الكرنتينا بالخليل وقاموا تدنيسها، وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم سبعة قبور في قرية البرج جنوب غرب الخليل، بحجة البناء في المنطقة المسماة "ج"، وحطم مستعمرون شواهد عدد من القبور في إحدى مقابر قرية برقة، شمال غرب نابلس، في الأراضي القريبة من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة.

واعتدت سلطات الاحتلال على أرض الوقف في موقع البقعان من اراضي بلدة عناتا/ القدس حيث قامت بهدم منشآت للمستأجرين على مدخل بلدة عناتا، ما ألحق خسائر كبيرة بالممتلكات، علما ان اعمال الهدم تتم للمرة السادسة على أرض الوقف هذه. كما اعتدى مستعمرون على قطعة الأرض الوقفية بترقوميا

فيما منعت قوات الاحتلال موظفي الأوقاف من تفقد الأملاك الوقفية بالبلدة القديمة في الخليل.

فيما يتعلق بالمقدسات المسيحية في القدس قام المستوطنون باقتحام كنيسة "حبس المسيح" في القدس وحطموا محتوياتها فيما اعتدوا أيضا على مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس، ودنسوا حرمة القبور فيها. كما اعتدوا على مقر بطريركية الأرمن. فيما دمر ثلاث كنائس في قطاع غزة نتيجة للقصف وهي كنيسة الروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنائس العالم- وسط مدينة غزة.

وكنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس أقدم كنيسة في قطاع غزة، وكنيسة غزة اللاتينية.

كما اقتحم عشرات المستعمرين منطقة برك سليمان الوقفية الواقعة بين بلدتي أرطاس والخضر في بيت لحم بحماية من قوات الاحتلال، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المكان.

