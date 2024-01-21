وول ستريت: خسائر حماس لا تلبي طموح إسرائيل بتدمير الحركة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إسرائيل قتلت ما بين 20%-30% من مقاتلي حركة حماس، بحسب تقديرات وكالات الاستخبارات الأمريكية.

ولا ترقى هذه الحصيلة، بحسب التقرير، لهدف إسرائيل المتمثل في تدمير الحركة، وتُظهر قدرتها على الصمود بعد أشهر من الحرب، التي دمرت مساحات واسعة من قطاع غزة.

وكشف التقرير الأمريكي أن حركة حماس لا تزال تمتلك ما يكفي من الذخائر لمواصلة ضرب إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة لعدة أشهر، وأنها تحاول إعادة تشكيل قوتها الشرطية في أجزاء من مدينة غزة.

ورغم الحملة الجوية والبرية داخل غزة، التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين، اعترف المسؤولون الإسرائيليون بأنهم لم يحققوا هدفهم المتمثل في تدمير حركة حماس، التي تدير غزة منذ الإطاحة بالسلطة الفلسطينية العام 2007.

التكيّف مع القتال

وأضاف التقرير أن مقاتلي حركة حماس، وفقًا لمحللين عسكريين، تمكنوا من التكيف مع القتال الدائر، وأن تكتيكاتهم تتمثل في العمل ضمن مجموعات أصغر، والاختباء بين الكمائن التي تنصب للقوات الإسرائيلية.

ومن المرجح، وفق التقرير، أن يتولى المقاتلون الأفراد المزيد من المهام القيادية والعملياتية لتعويض النقص الذي خلّفه رفاقهم القتلى.

وتابع تقرير "وول ستريت"، القول إن إدارة بايدن بدأت فعليًا تقليص توقعاتها للحرب بالقضاء على التهديد الأمني الذي تُشكله حركة حماس على إسرائيل بدلًا من القضاء عليها بشكل كامل.

ورغم الضغوط الأمريكية على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة "أكثر جراحية" من حربها ضد حركة حماس، إلا أن المسؤولين العسكريين يقولون إن الحرب قد تستمر لعدة أشهر أخرى.

ويُثير ذلك تساؤلات داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والخارج حول ما إذا كانت إسرائيل قادرة على تحقيق أهدافها الحربية.

البقاء في دائرة الصراع

وأوضح التقرير أن حركة حماس رغم تكبدها آلاف الضحايا، وفقًا للتقييمات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أنها تهدف ببساطة إلى البقاء على قيد الحياة في هذا الصراع، حسبما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير عن هدف حركة حماس: "ليس عليك أن تفوز، كل ما عليك فعله هو ألّا تخسر".

ولفت التقرير إلى أن سلطات حركة حماس المرتبطة بوزارة الداخلية في غزة عادت إلى المدينة، بما في ذلك المناطق التي كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في السابق.

وقال مايكل ميلشتين، الرئيس السابق للشؤون الفلسطينية في المخابرات العسكرية الإسرائيلية: "إنها مسألة وقت فقط إذا لم تنشر إسرائيل قوات على الأرض في هذه الأماكن، ستكون حركة حماس قادرة على أن تُعيد أيضًا جناحها العسكري".