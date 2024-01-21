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تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

1/21/2024 7:07:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجددت اليوم الأحد، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، إن اطراف بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما تعرضت بلدة مركبا لغارة إسرائيلية.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا رشقات رشاشة في الهواء لترهيب عمال يعملون في بساتين في الوزاني.

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