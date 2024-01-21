تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجددت اليوم الأحد، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، إن اطراف بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما تعرضت بلدة مركبا لغارة إسرائيلية.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا رشقات رشاشة في الهواء لترهيب عمال يعملون في بساتين في الوزاني.
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