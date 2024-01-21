يديعوت أحرونوت: استعداد إسرائيلي لدفع الثمن مقابل صفقة مع حماس

MENAFN - Amman Net) أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ هناك حالة إجماع في إسرائيل على "الاستعداد لدفع الثمن" مقابل صفقة تبادل محتجزين مع حركة حماس.

وادعى مسؤولون إسرائيليون كبار، في حديثهم مع الصحيفة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل جهودها للدفع قدماً بصفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وجاء على لسان المسؤولين، الذين لم تسمّهم الصحيفة، أن الصفقة التي كانت حماس مهتمّة بها في بداية الحرب هي صفقة أسرى فلسطينيين مقابل محتجزين إسرائيليين، أما الآن "فلم يعد الأسرى يشكّلون المطلب الرئيسي للحركة، بل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وضمانات دولية تسمح لها بالبقاء في السلطة في غزة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، قوله إنّ إسرائيل تعمل من خلال القنوات القطرية والمصرية والأميركية، معرباً عن أمله أن يقود ذلك إلى تغيير في الوضع، مضيفاً أن "لدى حماس أيضاً مصلحة في هدنة كبيرة ووقف لإطلاق النار، لأننا نعمل على تعميق الإنجاز العسكري في جنوب قطاع غزة. هناك احتمال أن تكون لحماس مصلحة في وقف إطلاق النار حتى تتمكن من تنظيم نفسها. نحن مستعدون لوقف القتال".

من جانب آخر، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن "توقف القتال سيعطي حماس إمكانية التعافي على المستوى اللوجستي والعسكري، وستحصل على أسرى".

محاولات تحديد أماكن المحتجزين مستمرة

في غضون ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأذرعها العسكرية والاستخبارية، محاولاتها لتحديد أماكن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ورغم الحديث الإسرائيلي المتواصل عن تسخير إمكانيات تكنولوجية ووسائل متقدّمة في عمليات البحث عن المحتجزين، إلا أنها لم تحقق شيئاً، كما واجهت إسرائيل إخفاقات أدت في كثير من الأحيان إلى قتل محتجزين بدل إنقاذهم.

وأكد مسؤولون إسرائيلون، في حديثهم مع الصحيفة، أن "جهوداً كبيرة تبذل لمحاولة تحديد مكان المحتجزين باستخدام التقنيات العسكرية والأساليب المتطورة".

وأضافوا أن "غزة هي منطقة حرب، إنها ليس منطقة آمنة، وبالتالي نحن نبذل جهداً استخبارياً هائلاً للحصول على المعلومات، مع الحرص على عدم إلحاق الأذى بهم (أي المحتجزين). المخاطر موجودة طوال الوقت".

وتحدثت مصادر الصحيفة عن صفقة الأدوية التي جرت قبل أيام، مشيرةً إلى أنه لا تتوفر معلومات لدى إسرائيل عما إذا كان المحتجزون الإسرائيليون في غزة قد تلقّوها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة، لم تسمّه، إن "قطر هي التي اتفقت مع حماس على طريقة نقل الأدوية إلى المختطفين، وإن إسرائيل تصر الآن على أن يواصل القطريون الضغط على الحركة لتحقيق ذلك".

في غضون ذلك، من المنتظر أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، غداً الاثنين، ممثلي عائلات المحتجزين، بمبادرة من منسّق ملف "الأسرى والمفقودين" غال هيرش. وسيكون هذا اللقاء هو العاشر لنتنياهو مع العائلات منذ اندلاع الحرب.

وتصاعد أخيراً حراك عائلات المحتجزين التي باتت تمارس ضغوطاً أكبر على الحكومة الإسرائيلية، من أجل منح الأولوية لإعادة أبنائها من قطاع غزة.

وتزداد التخوفات من أن العملية العسكرية المستمرة من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة قد تؤدي إلى مقتل من بقوا على قيد الحياة من المحتجزين الإسرائيليين.

في السياق، تظاهر آلاف الإسرائيليين، الليلة الماضية، في تل أبيب ومناطق أخرى، مطالبين بإعادة المحتجزين، كما طالب عدد كبير منهم في نفس التظاهرات بإجراء انتخابات مبكّرة للكنيست الإسرائيلي.