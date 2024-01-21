التنمية والطاقة تحددان شروط إيصال الكهرباء لذوي الدخل المحدود والفقراء

MENAFN - Amman Net) وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزير الطاقة والثرورة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إيصال التيار الكهربائي للشرائح المستحقة من ذوي الدخل المحدود وجيوب الفقر على حساب فلس الريف، وفقاً لشروط الانتفاع الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدّت بني مصطفى على أهمية التعاون بين الوزارات في تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة تلك الفئة من الاسر المعوزة والمحتاجة إلى المساعدة.

وبيّنت، إن توثيق التعاون مع وزارة الطاقة يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي لا تقتصر على وزارة التنمية الاجتماعية بل تشمل جميع المؤسسات الحكومية.

وأضافت، إن توقيع هذه الاتفاقية يصب في مصلحة الأسر المعوزة والتي تحتاج إلى خدمة ايصال الكهرباء بطريقة سهلة ومبسطة، وهو ما تعمل عليه الوزارة انسجاماً مع دورها المحوري في الحماية الاجتماعية والخدمات التي تقدم للفئة التي تحتاجها.

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الاتفاقية تأتي إنطلاقا من الخطط الاستراتيجية للوزارتين في السعي لتكامل الجهود المشتركة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من إيصال التيار الكهربائي على حساب ' فلس الرّيف '، مشيرا الى الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعمل من خلالها الوزارات المعنية بالتخفيف من العبء عن الأسر العفيفة، والسعي للتقليل من أعدادهم وصولا الى الحدود الدنيا.

وثمن الخرابشة دور وزارة التنمية في إيلاء الاهتمام للفئات المستهدفة، لافتا إلى أن الاجراءات االتي تقدمها وزارة الطاقة تعتبر ضمن الاجراءات الحكومية لخدمة المستهدفين وتلبيةً للمتطلبات المتزايدة لإيصال التيّار الكهربائي للمواطنين الواقعة مساكنهم داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهريائية من خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث، وللمنازل الواقعة خارج حدود التنظيم والبعيدة عن الشبكات الكهربائية بواسطة وحدات الطاقة الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط بالشبكة الكهربائية.

وأشار الخرابشة إلى إن الاتفاقية تعنى بتنظيم ومتابعة معاملات المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وصولا الى تحقيق أفضل أداء في خدمة هذه الشرائح، وخاصة بعد أن وصلت نسبة المستفيدين من الكهرباءإلى 99.9% على مستوى المملكة.

وحول تفاصيل الاتفاقية قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة المهندس هشام المومني أن إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية بكلفة 3 آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس والإجراءات المعتمدة في وزارة الطاقة.

وأضاف المومني أن تقديم الخدمة من قبل وزارة الطاقة يتم بناء على كتاب رسمي موجه من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الطاقة وحسب شروط الانتفاع التي تحددها وزارة التنمية لخدمة المواطنين على حساب " فلس الريف " مرفقا بدراسة حالة اجتماعية والمعززات للخدمة. وتشمل الشروط أيضا وفقا للمومني أن يكون المستفيد مالكاً للمسكن أو له حصة فيه مع توفير وثائق بإسمه تثبت ذلك ومرفقة مع دراسة الحالة الاجتماعية، ومن هذه الوثائق: سند تسجيل ساري المفعول، مخطط أراضي ساري المفعول، مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول، رخصة إنشاءات سارية المفعول، و إذن أشغال ساري المفعول.

وحسب المومني تشمل الشروط أن لا يمتلك المستفيد أرضا تقدر قيمتها بـ(4) أضعاف قيمة الإنشاء، وأن لا تزيد كلفة البناء لإيصال التيار الكهربائي عن 50 ألف دينارأردني، وأن لا يكون المسكن موسمي أو مسكن وظيفي أو مزرعة، بحيث يتم مراعاة المناطق الأقل حظاً وجيوب الفقر بهذا الخصوص.

وأوضح المومني ان شروط الانتفاع من حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية استثنت الحالات ذات الظروف الخاصة والتي لا تحقق كامل المتطلبات والشروط المطلوبة للاستفادة من المشروع، وأولها: في حال تجاوز الدخل عن الحد المسموح به (482) دينارا بحيث يتم احضار وثائق رسمية تثبت الاقتطاعات الجارية على الراتب مثل (اقتطاع بنك وقروض سكنية، كمبيالات مختومة لمواد البناء).

كما استثنت الشروط وجود أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة) داخل الأسرة، أو أن يزيد عدد الأفراد فيها عن 7 أشخاص، حيث سيتم اعتماد دخل الاسرة لغاية 750 دينار، على أن تتم دراسة هذه الاستثناءات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بشروط إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف الى المنازل الواقعة خارج حدود التنظيم من خلال ايصال التيار الكهربائي لها بواسطة وحدات الطاقة الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط مع الشبكة الكهربائية، بين المومني انها بكلفة 4 آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس والإجراءات المعتمدة لدى وزارة الطاقة.

وأضاف ان الاتفاقية حَصرت شروط تقديم الخدمة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، على ألا يكون المستفيد مالكا لمنزل آخر، وليس معتديا على أراضي الخزينة، وألا تقل الكلفة المالية لإيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكة الكهربائية الاعتيادية للمنزل عن 10 آلاف دينار.

وتنص الاتفاقية الموقعة اليوم على تبادل المعلومات بصورة تسهل مهام الوزارتين والمستفيدين بما في ذلك تبادل المعلومات الكترونياً، و تحديد ضابط ارتباط من كلا الطرفين لمتابعة معاملات إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمستفيدين وفقاً لشروط الانتفاع، وتبادل النشرات والدراسات مما يدعم نقل المعرفة. ويستطيع كل مستفيد تنطبق عليه شروط الحصول على الخدمة الانتفاع منها من خلال كتاب رسمي صادر عن وزارة التنمية الإجتماعية موجه لوزارة الطاقة ويرفق بالكتاب المعززات المذكورة لكل شريحة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب لوزارة التنمية.

ويتم تنفيذ مشاريع إيصال التيار الكهربائي الواردة في مذكرة التفاهم من خلال طرح العطاءات التنافسية للشركات المحلية المتخصصة، ما من شأنه تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين الأردنيين، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية 102 مستفيد منذ العام 2015 بكلفة مالية مقدارها 136 الف دينار اردني.