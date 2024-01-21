هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !
التاريخ
1/21/2024 7:06:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات اليوم الأحد 336 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 296 دينارا .
وبلغ سعر أونصة الذهب 2029 دولارا في التداولات العالمية
هذا واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.7 دينارا للشراء منهم .
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