مرشوشة مبيدات- 4 طرق فعالة لغسل الفراولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقلق البعض من احتواء الفراولة على بعض المبيدات الحشرية أثناء زراعتها والاعتناء بها حتى يتم قطفها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية عديدة بالجسم، ولا سيما خلل في وظائف الكبد والكلى.



طرق فعالة لغسل الفراولة

الطريقة الأولى: غسل الفراولة بالماء

1- يتم وضع الفراولة الطازجة في مصفاة وشطفها بالماء البارد الجاري من الصنبور لعدة ثواني.

2- استخدام اليدين في تنظيف حبات الفراولة من كل الجوانب، ثم شطف كل ثمرة على حدة.

3- إغلاق صنبور الماء، ثم هز المصفاة لإزالة أي مياه زائدة.

4- وضع الفراولة على قطعة قماش نظيفة وتركها حتى تجف.



الطريقة الثانية: غسل الفراولة بالخل

1- يتم ملىء وعاء كبير بأربعة مقادير من الماء إلى جزء واحد من الخل الأبيض.

2- وضع الفراولة في مصفاة، وإسقاط المصفاة ببطء في الوعاء والتأكد من غمر الفراولة بالكامل في الماء بالخل.

3- نقع الفراولة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، مع العلم بأن أي فترة أطول عن ذلك يمكن أن تسبب رطوبة بالفراولة وأي فترة أقصر لن تكون فعالة.

4- رفع المصفاة وشطف الفاكهة جيدًا تحت الماء البارد.

5- تجفيف الفراولة بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية، ولن يكون هناك أي أثر للخل حال شطفه جيدًا.



الطريقة الثالثة: غسل الفراولة بالملح

1- إضافة حوالي ملعقة كبيرة من الملح إلى وعاء من الماء الدافئ وتركه حتى يذوب.

2-وضع الفراولة في الماء المملح ونقعها لمدة 5 دقائق.

3- شطف الفراولة جيدًا وتجفيفها.



الطريقة الرابعة: غسل الفراولة ببيكربونات الصوديوم

1- خلط ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع 4 أكواب من الماء وتحريكها حتى تذوب.

2- وضع الفراولة في الماء المضاف إليه بيكربونات الصوديوم وتقلبيها.

3- ترك الفراولة تنقع في الخليط لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

4- شطف الفراولة جيدًا وتجفيفها، وبالتالي تكون جاهزة للأكل.

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