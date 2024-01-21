التضخم في الكويت يرتفع إلى 3.37%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل معدل التضخم في الكويت ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضي.



وأظهرت بيانات حكومية رسمية، اليوم الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت قد ارتفع بمقدار 3.37 % على أساس سنوي في ديسمبر 2023.

وبلغ معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي مستوى 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة قبل عام.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة بلغت 0.30 % في ديسمبر.

وبحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فقد سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.47% على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن.

