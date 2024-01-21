التضخم في الكويت يرتفع إلى 3.37%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل معدل التضخم في الكويت ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأظهرت بيانات حكومية رسمية، اليوم الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت قد ارتفع بمقدار 3.37 % على أساس سنوي في ديسمبر 2023.
وبلغ معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي مستوى 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة قبل عام.
وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة بلغت 0.30 % في ديسمبر.
وبحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فقد سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.47% على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن.
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