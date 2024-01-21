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الطاقة والمعادن: إعلان نتائج تجربة تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن قريباً

1/21/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، إن العمل الآن جارٍ على دراسة لبيان نتائج تجربة تخصيص "تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن" على 4 قطاعات ( الصناعي ، ضخ المياه، شحن المركبات المنزلي، شحن المركبات المحطات العامة) والتي بدأت مع نهاية شهر أيار العام الماضي.
وأضافت القاق لـ " الوكيل الإخباري" أنه على ضوء النتائج سيتم اتخاذ قرارات تتضمن شمول قطاعات اخرى بهذه التعرفة، خاصة القطاع المنزلي.
ونوهت إلى أن الانتهاء من الدراسة وإعلان نتائجها سيتم قريباً، موضحة أن الدراسة تهدف لقياس مدى الاستفادة من هذه التعرفة في تشجيع المشتركين على تجنب الاستهلاك العالي للطاقة في أوقات الذروة من خلال الإدارة الفعالة للأحمال الكهربائية، من أجل تعميمها على باقي القطاعات.
واعتمدت الهيئة في تجربتها على 3 فترات، الأولى فترة الذروة تحددت بين الساعة 5:00 مساء ولغاية الساعة 11:00 قبل منتصف الليل، والفترة الثانية خارج أوقات الذروة بين الساعة 6:00 صباحا و2:00 بعد الظهر، واعتبار بقية اليوم على أنه الفترة الثالثة وهي الذروة الجزئية.




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